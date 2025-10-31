Diário do Nordeste
Notícias

Imagem mostra o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com expressão séria gesticula com a mão esquerda fechada enquanto fala em um microfone, em um cenário de escritório.

PontoPoder

Lewandowski classifica operação no RJ como 'extremamente violenta'

Ministro da Justiça reforçou caráter cruel da ação policial.

Carol Melo e Beatriz Matos 29 de Outubro de 2025
Frasco de metanol, álcool metílico, usado em laboratórios químicos, com etiqueta de advertência de substância tóxica, na mesa de laboratório, ilustrando casos de intoxicação pela substância em bebidas adulteradas no Brasil.

País

Óbitos e casos confirmados de intoxicação por metanol sobem no Brasil

Três estados registram mortes por envenenamento com a substância.

Carol Melo 23 de Outubro de 2025
Professor escreve em uma lousa durante uma aula. Imagem usada em matéria sobre o local de prova do PND 2025.

Papo Carreira

Prova Nacional Docente: saiba como consultar o local de prova da PND 2025

Exame será aplicado no dia 26 de outubro

Redação 15 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em mão segurando ampola de fomepizol, medicamento usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol. Unidade é uma das adquiridas pelo Ministério da Saúde para conter casos de envenenamento pela substância.

Ceará

Ceará recebe doses de fomepizol, raro antídoto do metanol

Unidades inéditas podem ser usadas no tratamento de casos de intoxicação

Carol Melo 14 de Outubro de 2025
Duas mãos, com unhas pintadas de roxo, em foco. Na da esquerda, uma ampola transparente com tampa verde e rótulo. Na da direita, caixa branca e azul com descrições médicas.

País

2,5 mil ampolas de fomepizol, antídoto contra metanol, chegam ao Brasil

Distribuição de unidades para o Ceará ainda não foi iniciada

Redação 10 de Outubro de 2025
Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pauta da educação é essencial para a agenda do Brasil

PontoPoder

Senado aprova criação do Sistema Nacional de Educação

O texto já havia sido aprovado no Senado em 2022 e passou três anos em análise na Câmara dos Deputados

Redação 08 de Outubro de 2025
Personagem Maria de Fátima em cena com uma arma em punho treinando para atirar em Odete Roitman

Zoeira

Ministério da Justiça eleva classificação indicativa de 'Vale Tudo' para 14 anos

Foi realizada a reanálise da obra em questão, informou o MJSP

Redação 07 de Outubro de 2025
Imagem de profissional da saúde com antidoto para aplicação em paciente

País

Ministério da saúde envia primeira remessa de antidoto contra metanol a cinco estados

Ceará não recebeu antídotos; distribuição ocorreu a estados que pediram reforço do estoque

Redação 05 de Outubro de 2025