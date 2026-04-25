Ministério das Mulheres repudia fala de assessor de Trump sobre brasileiras

O Ministério das Mulheres publicou nessa sexta-feira (24) uma nota de repúdio contra a declaração do assessor especial do governo dos Estados Unidos, Paolo Zampolli, sobre meninas e mulheres brasileiras.

"A misoginia não constitui opinião. Trata-se de manifestação de ódio, aversão e incitação à violência, configurando prática criminosa", afirma o comunicado.

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Em entrevista rede italiana RAI, na quinta-feira (23), Zampolli declarou que as mulheres brasileiras seriam prostitutas “programadas para arrumar confusão” e as chamou de "raça maldita".

Em resposta, o ministério reforçou que o ódio contra as mulheres não deve ser relativizado "sob o argumento da liberdade de expressão".

"O Ministério das Mulheres seguirá atuando para assegurar a proteção de meninas e mulheres, bem como na promoção de uma sociedade baseada no respeito, na igualdade e na justiça", encerrou a pasta.