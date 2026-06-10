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Secretaria de Saúde de São Paulo investiga segundo caso suspeito de ebola

Paciente de 31 anos esteve a trabalho no leste da República Democrática do Congo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Foto de teste para identificar ebola.
Legenda: No dia 1º de junho, o resultado de um exame laboratorial feito com um paciente de 37 anos descartou a suspeita de ebola.
Foto: Kitsawet Saethao / Shutterstock.

Um novo caso suspeito de ebola está sendo investigado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A Pasta informou que a notificação foi feita nesta quarta-feira (10), segundo o g1.

Segundo o portal, a paciente é brasileira, tem 31 anos e esteve a trabalho no leste da República Democrática do Congo.

Ela teria desembarcado no Brasil no dia 6 de junho deste mês e apresentado os primeiros sintomas, como febre e diarreia, nesta terça-feira (9).

Atualmente, a paciente se encontra no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O quadro dela é considerado estável. Além disso, a mulher está em um leito isolado, onde todos os protocolos de biossegurança são seguidos.

Não há confirmação laboratorial de ebola até o momento. A investigação foi aberta, de acordo com a pasta, pois o quadro da paciente se enquadra nos critérios para os casos suspeitos.

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SEGUNDO CASO

No dia 1º de junho, o resultado de um exame laboratorial feito com um paciente de 37 anos internado em São Paulo descartou a suspeita de ebola. O homem é imigrante da República Democrática do Congo e esteve recentemente no país, que vem sendo afetado por uma epidemia da doença.

Entre os sintomas compatíveis, o paciente apresentou, sobretudo, febre. Ele também esteve internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, como parte do protocolo de biossegurança.

Exames anteriores confirmaram quadro de meningite meningocócica.

SOBRE O EBOLA

O ebola é considerado uma doença rara pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas de nível grave em humanos. 

Apesar do protocolo preventivo em relação ao caso suspeito, o risco de ebola no Brasil e na América do Sul é considerado muito baixo por especialistas.

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