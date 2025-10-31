Diário do Nordeste
Entrada do município de Parambu, no Ceará

Ceará

Dois municípios do Ceará registram temperaturas abaixo de 17 °C nesta quinta (29); saiba quais

Dados são monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Redação 29 de Maio de 2025
Professora morta em Parambu, no interior do Ceará

Segurança

Professora é morta a tiros pelo companheiro em Parambu; suspeito tirou a própria vida

Caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Parambu

Redação 17 de Fevereiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Parambu?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Parambu?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Selfie de professora. Ela tem cabelos enrolados, curtos, e está de óculos escuros na foto

Segurança

Professora é morta a tiros dentro de casa em distrito de Parambu, no Interior do Ceará

Verônica Pereira Cavalcante estava dormindo quando teve sua residência invadida por dois criminosos encapuzados e armados

Redação 12 de Abril de 2024
Homem usa fotos de mulher desconhecida para criar perfis falsos e é indiciado

Segurança

Homem é indiciado após usar fotos de desconhecida para criar perfil falso em site de prostituição

Morador de Parambu, suspeito também utilizou as imagens para criar páginas falsas nas redes sociais

Redação 04 de Julho de 2023
Cidade cearense abandonada no Sertão dos Inhamuns.

Ceará

Onde fica Cococi? Conheça a cidade cearense com apenas 2 famílias habitantes

História da "cidade-fantasma" no Sertão dos Inhamuns foi contada pelo Fantástico neste domingo (31)

Redação 31 de Julho de 2022
Ônibus acidentado

Ceará

Micro-ônibus tomba com estudantes na BR-020, no Ceará

Três alunos ficaram feridos e foram socorridos ao hospital municipal de Tauá

Redação 21 de Maio de 2022
Praça matriz de Jaguaribara

Ceará

Só três cidades cearenses estão sem receber chuvas há mais de uma semana; veja quais são

Duas delas estão com situação de emergência decretado devido a estiagem

André Costa 14 de Abril de 2022
Processo de tombamento começou em 1998

Ceará

Igreja em cidade-fantasma do Ceará aguarda tombamento há 20 anos; MPF aciona Iphan na Justiça

Órgão federal requer que o processo de tombamento seja finalizado em no máximo 90 dias

Redação 03 de Março de 2022
