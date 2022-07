Onde fica Cococi? Conheça a cidade cearense com apenas 2 famílias habitantes

O 'Fantástico' apresentou, neste domingo (31), na TV Globo, a história de Cococi, uma cidade cearense povoada por apenas duas famílias. Localizado no Sertão dos Inhamuns, o "município" foi extinto em 1979 e acabou se tornando um distrito de Parambu, mas ainda hoje vive no imaginário popular.

O povoado é semelhante a outras localidades rurais do Estado. Porém, atualmente, está em ruínas. "Mesmo que o atrativo principal sejam as ruínas, há muita história por trás das paredes rachadas", contou ao Diário do Nordeste a jornalista Jayanne Rodrigues, 25, de Tauá, que narrou a trajetória de Cococi em um podcast.

Além do desgaste natural do tempo, segundo Jayanne, o descaso do poder público colabora para a deterioração da cidade e, consequentemente, seu "esquecimento coletivo". As duas famílias que ainda moram no local têm de buscar água constantemente em outras localidades, por exemplo.

Apesar disso, Cococi resiste e mantém sua história. A única igreja da cidade ainda hoje celebra uma novena dedicada à Nossa Senhora Imaculada da Conceição, padroeira do local.

Lenda

Uma das muitas lendas sobre Cococi, contada por Jayanne no podcast, é de que a cidade foi amaldiçoada por um padre depois de o religioso discutir com uma família importante do lugar. Tamanha teria sido a maldição que, quando um dos filhos mais velhos morreu, ele teria se transformado em serpente.