Colisão entre três motocicletas deixa quatro feridos em Parambu

Uma ocorrência de trânsito envolvendo três motocicletas deixou quatro pessoas feridas, na manhã dessa terça-feira (4), no centro de Parambu, no interior do Ceará. A colisão ocorreu no cruzamento entre as ruas São Francisco e Otávio Cunha. As informações são da TV Verdes Mares.

Conforme imagens da câmera de segurança de um comércio, é possível observar que a primeira motocicleta parou para verificar o tráfego, quando a segunda moto, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu contra ela. Logo em seguida, uma terceira motocicleta acabou se envolvendo no impacto.

Na imagem, os motociclistas e os passageiros aparecem sem capacete, equipamento de segurança obrigatório por lei.

Conforme a apuração da emissora, entre as vítimas está um adolescente de 15 anos, que conduzia uma das motos de forma irregular. Na garupa, estava uma criança de 9 anos, que sofreu escoriações leves.

Assista ao momento da colisão:

Atendimento em hospital municipal

O condutor adolescente teve fratura na face e na perna direita, e foi atendido no Hospital Municipal de Parambu.

Outra motocicleta era conduzida por uma mulher de 33 anos, moradora das proximidades, que sofreu fratura na clavícula e, nesta quarta (5), aguardava transferência hospitalar. A filha da motociclista, uma adolescente de 14 anos que estava na garupa, teve ferimentos leves e recebeu atendimento no hospital local.