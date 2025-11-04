De Alcione a Rihanna: veja nomes de artistas registrados pelo IBGE no Ceará

Ser chamado pelo nome de uma artista pop pode ser curioso e até parecer brincadeira, mas, no Ceará, isso é realidade para milhares de pessoas. Dados divulgados nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que nomes inspirados em artistas mundialmente famosos têm ganhado espaço nos registros civis do Estado.

Rihanna, Mariah, Taylor, Adele, além das brasileiras Ivete, Sandy e Anitta, figuram entre as referências musicais que inspiraram mães e pais cearenses na hora de escolher como seus filhos seriam chamados.

A tendência mostra como a indústria da música segue influenciando gerações e inspirando até o registro de nomes.

Abaixo, o Diário do Nordeste preparou uma lista com o nome de diversas artistas que serviram de exemplo para o batismo de milhares de cearenses.

Rihanna

Mesmo afastada dos palcos há quase 10 anos, é inegável a relevância de Rihanna para os fãs de música pop, especialmente os nascidos e criados nos anos 2000. Riri, como é carinhosamente conhecida, foi inspiração para que pelo menos 160 pessoas fossem registradas com seu nome no Ceará.

Segundo dados do IBGE, o nome 'Rihanna' tornou-se mais popular e atingiu o ápice entre o período de 2010 até 2019.

População com o nome da artista: 160 pessoas

Idade média: 9 anos

Sandy

A cantora Sandy, uma das artistas mais queridas dos anos 1990 no Brasil, marcou toda uma geração. Assim como Rihanna, Sandy se destacou como uma inspiração de nome especialmente na década que compreende os anos 2010-2019.

População com o nome da artista: 706 pessoas

Idade média: 22 anos

Ivete

Uma das artistas mais conhecidas e amadas do Brasil, Ivete Sangalo vem inspirando cearenses na hora de fazer o registro civil no cartório. Pelo menos 278 pessoas são registradas como Ivete no Ceará.

População com o nome da artista: 278 pessoas

Idade média: 54 anos

Taylor

A cantora e compositora Taylor Swift não só lota estádios ao redor do mundo como também se tornou, especialmente na última década, um dos símbolos mais fortes da música pop. Aqui no Estado, há 89 pessoas que carregam seu primeiro nome no registro.

População com o nome da artista: 89 pessoas

Idade média: 7 anos

Adele

Mesmo nascida no outro lado do oceano, a artista britânica Adele mostra o que é impacto cultural. Ela foi e é referência aqui no Ceará para vários pais que escolheram o seu nome para batizar as filhas.

População com o nome da artista: 89 pessoas

Idade média: 5 anos

Mariah

Estrela pop que conquistou a indústria musical desde o início dos anos 1990, a cantora Mariah Carey é um exemplo de artista que vem inspirando gerações. Segundo dados do IBGE, desde os anos 2000 é crescente o número de "Mariah's" cearenses.

População com o nome da artista: 488 pessoas

Idade média: 5 anos

Anitta

O nome mais relevante de um artista brasileiro no mundo atualmente, Anitta é um ícone não só do funk, mas da música pop e se tornou referência para muitos cearenses. Pelo menos 20 pessoas que se chamam Anitta foram registradas no Ceará.

População com o nome da artista: 20 pessoas

Idade média: 12 anos

Celine

Considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos por seus vocais poderosos, Celine Dion foi inspiração para o batismo de pelo menos 176 pessoas no Estado.

População com o nome da artista: 176 pessoas

Idade média: 17 anos

Ariana

A norte-americana Ariana Grande é uma das maiores vocalistas da sua geração. O nome da cantora, atriz e compositora se tornou uma referência nos cartórios cearenses.

População com o nome da artista: 581 pessoas

Idade média: 28 anos

Selena

A dona da "Rare Beauty", marca de maquiagem queridinha do momento, a cantora Selena Gomez é um ícone especialmente da geração que foi adolescente nos anos 2000. Tanto que a média de idade das pessoas registradas no Ceará com seu nome é de 17 anos.

População com o nome da artista: 91 pessoas

Idade média: 17 anos

Ludmilla

Um dos maiores nomes da música brasileira atualmente, Ludmilla surgiu potente na cena do funk carioca e hoje passeia por outros gêneros com maestria. Ela mostrou que tem inspirado cearenses no batismo.

População com o nome da artista: 113 pessoas

Idade média: 16 anos

Amy

A cantora, compositora e musicista britânica Amy Winehouse, morta em julho de 2011, prova que sua arte segue viva na memória dos cearenses. Ela foi referência para que pelo menos 35 pessoas fossem registradas com seu nome.

População com o nome da artista: 35 pessoas

Idade média: 8 anos

Thalia

A diva das novelas mexicanas Thalia foi um ícone indiscutível dos anos 1990. Praticamente impossível não ser impactado pelo trabalho da protagonista dos famosos folhetins como Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes.

População com o nome da artista: 1.089 pessoas

Idade média: 23 anos

Alcione

A querida Marrom, patrimônio do samba brasileiro, provou que também é muito querida no Ceará e serviu de inspiração para que pelo menos 450 pessoas fossem registradas como "Alcione".

População com o nome da artista: 450 pessoas

Idade média: 40 anos

Maraisa

Voz marcante da música sertaneja, a dupla de Maiara, Maraisa, viu seu nome crescer como referência para meninas nascidas principalmente na década de 2010 a 2019 no Estado.

População com o nome da artista: 199 pessoas

Idade média: 23 anos

Sobre os dados do IBGE

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (4) a segunda edição do site "Nomes no Brasil", com os nomes e sobrenomes mais comuns no país e nos estados, com os dados coletados durante o Censo 2022.

O site do IBGE disponibiliza os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Rankings de nomes e sobrenomes também podem ser gerados de acordo com o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da federação ou municípios.

Ao clicar em cada nome registrado, é possível saber o número total de pessoas registradas e a concentração de registros por localidade, além de uma linha do tempo mostrando a frequência de registros por década. O IBGE também oferece o cálculo da idade mediana para cada um dos nomes próprios (indicador que divide o grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos).