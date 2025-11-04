Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

De Alcione a Rihanna: veja nomes de artistas registrados pelo IBGE no Ceará

Dados mostram que cearenses se inspiraram em divas pop na hora de registrar nomes.

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
Ceará
montagem de fotos das cantoras Rihanna, Anitta, Mariah e Alcione.
Legenda: Cantoras Rihanna, Anitta, Mariah e Alcione são referências para registros de nomes no Ceará.
Foto: Shutterstock.

Ser chamado pelo nome de uma artista pop pode ser curioso e até parecer brincadeira, mas, no Ceará, isso é realidade para milhares de pessoas. Dados divulgados nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que nomes inspirados em artistas mundialmente famosos têm ganhado espaço nos registros civis do Estado.

Rihanna, Mariah, Taylor, Adele, além das brasileiras Ivete, Sandy e Anitta, figuram entre as referências musicais que inspiraram mães e pais cearenses na hora de escolher como seus filhos seriam chamados.

A tendência mostra como a indústria da música segue influenciando gerações e inspirando até o registro de nomes.

Abaixo, o Diário do Nordeste preparou uma lista com o nome de diversas artistas que serviram de exemplo para o batismo de milhares de cearenses.

Rihanna

Mesmo afastada dos palcos há quase 10 anos, é inegável a relevância de Rihanna para os fãs de música pop, especialmente os nascidos e criados nos anos 2000. Riri, como é carinhosamente conhecida, foi inspiração para que pelo menos 160 pessoas fossem registradas com seu nome no Ceará.

Segundo dados do IBGE, o nome 'Rihanna' tornou-se mais popular e atingiu o ápice entre o período de 2010 até 2019.

  • População com o nome da artista: 160 pessoas
  • Idade média: 9 anos

Sandy

A cantora Sandy, uma das artistas mais queridas dos anos 1990 no Brasil, marcou toda uma geração. Assim como Rihanna, Sandy se destacou como uma inspiração de nome especialmente na década que compreende os anos 2010-2019.

  • População com o nome da artista: 706 pessoas
  • Idade média: 22 anos

Ivete

Uma das artistas mais conhecidas e amadas do Brasil, Ivete Sangalo vem inspirando cearenses na hora de fazer o registro civil no cartório. Pelo menos 278 pessoas são registradas como Ivete no Ceará.

  • População com o nome da artista: 278 pessoas
  • Idade média: 54 anos

Taylor

A cantora e compositora Taylor Swift não só lota estádios ao redor do mundo como também se tornou, especialmente na última década, um dos símbolos mais fortes da música pop. Aqui no Estado, há 89 pessoas que carregam seu primeiro nome no registro.

  • População com o nome da artista: 89 pessoas
  • Idade média: 7 anos

Adele

Mesmo nascida no outro lado do oceano, a artista britânica Adele mostra o que é impacto cultural. Ela foi e é referência aqui no Ceará para vários pais que escolheram o seu nome para batizar as filhas.

  • População com o nome da artista: 89 pessoas
  • Idade média: 5 anos

Mariah

Estrela pop que conquistou a indústria musical desde o início dos anos 1990, a cantora Mariah Carey é um exemplo de artista que vem inspirando gerações. Segundo dados do IBGE, desde os anos 2000 é crescente o número de "Mariah's" cearenses. 

  • População com o nome da artista: 488 pessoas
  • Idade média: 5 anos

Veja também

teaser image
Ceará

Sobrenome Silva é o mais popular no Ceará, em Fortaleza e no Brasil; veja lista do IBGE

teaser image
Ceará

CE identifica 140 povos e mais de 50 línguas indígenas faladas, aponta IBGE

Anitta

O nome mais relevante de um artista brasileiro no mundo atualmente, Anitta é um ícone não só do funk, mas da música pop e se tornou referência para muitos cearenses. Pelo menos 20 pessoas que se chamam Anitta foram registradas no Ceará.

  • População com o nome da artista: 20 pessoas
  • Idade média: 12 anos

Celine

Considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos por seus vocais poderosos, Celine Dion foi inspiração para o batismo de pelo menos 176 pessoas no Estado.

  • População com o nome da artista: 176 pessoas
  • Idade média: 17 anos

Ariana

A norte-americana Ariana Grande é uma das maiores vocalistas da sua geração. O nome da cantora, atriz e compositora se tornou uma referência nos cartórios cearenses.

  • População com o nome da artista: 581 pessoas
  • Idade média: 28 anos

Selena

A dona da "Rare Beauty", marca de maquiagem queridinha do momento, a cantora Selena Gomez é um ícone especialmente da geração que foi adolescente nos anos 2000. Tanto que a média de idade das pessoas registradas no Ceará com seu nome é de 17 anos.  

  • População com o nome da artista: 91 pessoas
  • Idade média: 17 anos

Ludmilla

Um dos maiores nomes da música brasileira atualmente, Ludmilla surgiu potente na cena do funk carioca e hoje passeia por outros gêneros com maestria. Ela mostrou que tem inspirado cearenses no batismo.

  • População com o nome da artista: 113 pessoas
  • Idade média: 16 anos

Amy

A cantora, compositora e musicista britânica Amy Winehouse, morta em julho de 2011, prova que sua arte segue viva na memória dos cearenses. Ela foi referência para que pelo menos 35 pessoas fossem registradas com seu nome.

  • População com o nome da artista: 35 pessoas
  • Idade média: 8 anos

Thalia

A diva das novelas mexicanas Thalia foi um ícone indiscutível dos anos 1990. Praticamente impossível não ser impactado pelo trabalho da protagonista dos famosos folhetins como Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes.

  • População com o nome da artista: 1.089 pessoas
  • Idade média: 23 anos

Alcione

A querida Marrom, patrimônio do samba brasileiro, provou que também é muito querida no Ceará e serviu de inspiração para que pelo menos 450 pessoas fossem registradas como "Alcione".

  • População com o nome da artista: 450 pessoas
  • Idade média: 40 anos

Maraisa

Voz marcante da música sertaneja, a dupla de Maiara, Maraisa, viu seu nome crescer como referência para meninas nascidas principalmente na década de 2010 a 2019 no Estado.

  • População com o nome da artista: 199 pessoas
  • Idade média: 23 anos

Sobre os dados do IBGE

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (4) a segunda edição do site "Nomes no Brasil", com os nomes e sobrenomes mais comuns no país e nos estados, com os dados coletados durante o Censo 2022.

O site do IBGE disponibiliza os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Rankings de nomes e sobrenomes também podem ser gerados de acordo com o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da federação ou municípios.

Ao clicar em cada nome registrado, é possível saber o número total de pessoas registradas e a concentração de registros por localidade, além de uma linha do tempo mostrando a frequência de registros por década. O IBGE também oferece o cálculo da idade mediana para cada um dos nomes próprios (indicador que divide o grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
montagem de fotos das cantoras Rihanna, Anitta, Mariah e Alcione.
Ceará

De Alcione a Rihanna: veja nomes de artistas registrados pelo IBGE no Ceará

Dados mostram que cearenses se inspiraram em divas pop na hora de registrar nomes.

Raísa Azevedo
Há 1 hora
Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo
Ceará

Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo

"Meu pai é aquele - que sempre pode!", afirmou Bárbara Martins, filha do homem.

Geovana Almeida*
04 de Novembro de 2025
Foto da tela do site Nomes no Brasil, levantamento do IBGE com dados do Censo de 2022.
Ceará

Sobrenome Silva é o mais popular no Ceará, em Fortaleza e no Brasil; veja lista do IBGE

Dados apontam que mais de 1 milhão de pessoas no estado têm sobrenomes registrados como Silva.

Mylena Gadelha
04 de Novembro de 2025
Estruturas irregulares removidas na Praia de Iracema.
Ceará

Barracas e estruturas irregulares são removidas do Aterro da Praia de Iracema

Fiscais retiraram principalmente freezers e estruturas de madeiras utilizadas por vendedores.

Redação
04 de Novembro de 2025
Menina estudando.
Ceará

Especialistas preveem: 5 possíveis temas de redação que podem cair no Enem 2025

Professores destacam que o Exame segue alguns padrões e costuma cobrar temas sociais.

Ana Alice Freire* e Gabriela Custódio
04 de Novembro de 2025
Ceará

Shopping Del Paseo abre celebrações do Natal com chegada do Papai Noel no sábado (8)

A programação inclui espetáculo e decoração natalina com a Turma da Mônica

Agência de Conteúdo DN
04 de Novembro de 2025
Ceará

Nasce em Tianguá o 1° condomínio fechado de lotes de alto padrão da Serra da Ibiapaba

O condomínio fechado de lotes está localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Avenida Moisés Moita

Agência de Conteúdo DN
04 de Novembro de 2025
Estudante escreve em um caderno durante a aula, segurando uma caneta azul. Ao fundo, outros alunos vestem uniformes azuis com a frase e uma professora aparece diante da turma.
Ceará

Novo Ensino Médio: como escolas públicas do CE se preparam para novas regras em 2026

No próximo ano, alunos terão que escolher disciplinas do próprio interesse para compor o currículo escolar.

Clarice Nascimento
04 de Novembro de 2025
Idosa em sala de aula com jovens.
Ceará

Diário do Nordeste ganha 1º e 3º lugares em premiação nacional de Jornalismo

Reportagens assinadas pelas repórteres Paloma Vargas e Thatiany Nascimento ganharam prêmios com pautas relacionadas à terceira idade.

Redação
03 de Novembro de 2025
Menina estudando.
Ceará

Veja 5 temas de redação que podem cair no Enem 2025

Professores destacam que o Exame segue alguns padrões e costuma cobrar temas sociais.

Vista aérea de uma praia urbana em Fortaleza, com faixa de areia ocupada por guarda-sóis brancos e edifícios residenciais ao fundo, sob céu limpo e ensolarado.
Ceará

Câmara Municipal realiza audiência pública sobre Plano Diretor; veja principais pontos

Vereadores poderão propor emendas ao texto até o dia 12 de novembro.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de estudantes ilustra matéria sobre aulões do Enem 2025.
Ceará

Aulões preparatórios do Enem 2025 em Fortaleza; veja locais

Exame começa a ser aplicado em todo o Brasil no sábado (8).

Redação
03 de Novembro de 2025
Motociclistas trafegam por faixa azul na avenida Humberto Monte, em Fortaleza.
Ceará

Faixa azul para motos começa a ser testada em Fortaleza

A estrutura foi implantada em um trecho da avenida Humberto Monte

Luana Severo
03 de Novembro de 2025
O vendedor está caminhado segurando os adesivos que vende
Ceará

Conheça 'Francisco da Merenda', cearense que participou do The Wall

Francisco Camelo pagou a faculdade dos filhos vendendo adesivos.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Ônibus pega fogo na CE-292 e chamas atingem Chapada do Araripe
Ceará

Ônibus pega fogo na CE-292 e chamas atingem Chapada do Araripe

Equipe do ICMBio foi acionada.

Redação
03 de Novembro de 2025
Cerca de cinco jovens candidatos ao Enem sentados em uma calçada segurando aparelhos celulares.
Ceará

Proibido e permitido no Enem 2025: lista completa para evitar surpresas no dia da prova

O exame será aplicado nos próximos dias 9 e 16 de novembro e requer atenção às regras.

Luana Severo
03 de Novembro de 2025
Ceará

Coco Bambu Meireles apresenta novas opções para almoço em Fortaleza

O almoço executivo chega junto ao buffet livre, com opções variadas e camarão à vontade no almoço

Agência de Conteúdo DN
03 de Novembro de 2025
Ceará

Plano Diretor de Fortaleza: veja mudanças entre a proposta da Prefeitura e o texto enviado à Câmara

O documento teve alteração em áreas como meio ambiente e patrimônio cultural, e começou a tramitar na Câmara Municipal.

Thatiany Nascimento
03 de Novembro de 2025
Foto que contém carregamento de frutas espalhado em rodovia do Ceará.
Ceará

Vídeo: caminhão com frutas tomba em Santa Quitéria (CE) e deixa feridos

O acidente aconteceu neste domingo (2).

Redação
02 de Novembro de 2025
Ceará

Processo de beatificação de Padre Cícero avança no Vaticano; veja próximas etapas

A fase romana tem início após dois anos de investigação no Brasil sobre a vida do "Padim Ciço".

Thatiany Nascimento
02 de Novembro de 2025