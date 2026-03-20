Detento internado foge do IJF, em Fortaleza

Um preso identificado como Francisco Alan da Silva Nascimento, de 25 anos, fugiu do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, nesta sexta-feira (20). A informação foi confirmada por uma fonte da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

No momento da fuga, o detento estava sem camisa, descalço, usando apenas uma bermuda azul.

Até a publicação desta matéria, não havia confirmação sobre a recaptura do preso.

PMs responsáveis por escolta prestaram depoimento

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que os policiais militares responsáveis pela escolta do detento "apresentaram-se espontaneamente" à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJMD).

Veja também Segurança Homem invade bar em Fortaleza, furta objetos e deixa prejuízo de mais de R$ 25 mil; veja vídeo Segurança Duas mulheres faccionadas são presas por morte de secretário de São Luís do Curu

De acordo com a corporação, "os procedimentos cabíveis" estão sendo adotados.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do IJF e da SAP solicitando informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.