Detento internado foge do IJF, em Fortaleza
Os policiais responsáveis pela escolta prestaram depoimento nesta sexta-feira (20).
Um preso identificado como Francisco Alan da Silva Nascimento, de 25 anos, fugiu do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, nesta sexta-feira (20). A informação foi confirmada por uma fonte da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).
No momento da fuga, o detento estava sem camisa, descalço, usando apenas uma bermuda azul.
Até a publicação desta matéria, não havia confirmação sobre a recaptura do preso.
PMs responsáveis por escolta prestaram depoimento
Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que os policiais militares responsáveis pela escolta do detento "apresentaram-se espontaneamente" à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJMD).
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De acordo com a corporação, "os procedimentos cabíveis" estão sendo adotados.
O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do IJF e da SAP solicitando informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.