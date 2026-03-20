Duas mulheres faccionadas são presas por morte de secretário de São Luís do Curu

Duas mulheres de 24 anos foram presas nesta sexta-feira (20) por suspeita de envolvimento na morte do secretário de Administração de São Luís do Curu, Ceará, Ricardo Abreu Barroso, de 64 anos.

O gestor foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (19), no Centro do município, a 82 km de Fortaleza, em um depósito de construção de propriedade da vítima. As duas mulheres foram capturadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em Caucaia.

Conforme as investigações, elas são apontadas como integrantes de um grupo criminoso e seriam responsáveis por monitorar e repassar informações sobre a vítima aos executores do crime.

Após a prisão, a dupla foi colocada à disposição da Justiça. Os trabalhos seguem no intuito de capturar os outros suspeitos da ação criminosa, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

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Quem foi o secretário morto?

Nome conhecido na política local, o secretário municipal Ricardo Abreu Barroso já havia exercido dois mandatos como vereador. Alguns de seus familiares seguiram caminhos semelhantes: seu filho, Júnior Abreu (PSB), é presidente da Câmara Municipal, e seu sobrinho, Tiago Abreu (PSB), é o prefeito da cidade.

Ricardo chegou a presidir a Casa Legislativa e também comandou o diretório local do Partido dos Trabalhadores (PT).

Pelas redes sociais, o prefeito lamentou a morte do tio, destacando a sua trajetória no serviço público.

“Mais do que exercer sua função. Ricardo foi um homem dedicado. comprometido com o trabalho e com a população, sempre guiado pelo respeito e responsabilidade. Para mim, fica a saudade do tio presente, das conversas e dos momentos simples que hoje se tornam lembranças marcantes”, disse.