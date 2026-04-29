Adolescente é vítima de agressões; suspeito morre um dia depois no Ceará
Homem possuía antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, entre outros crimes.
Uma adolescente de 17 anos foi vítima de agressões no município de Itatira, no interior do Ceará, e um dos suspeitos de envolvimento no crime morreu no dia seguinte ao caso. A Polícia Civil investiga tanto a violência sofrida pela jovem quanto a possível ligação com a morte do homem, de 24 anos.
De acordo com a Polícia Civil, as agressões ocorreram na última segunda-feira (27). A Delegacia de Canindé, responsável pela região, conduz as investigações.
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Segundo a apuração inicial, o homem que foi morto — na noite dessa terça-feira (28) — e um segundo suspeito são investigados por participação direta nas agressões contra a adolescente. As circunstâncias do crime ainda são investigadas pelas autoridades.
Ainda conforme a corporação, o suspeito que morreu possuía antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e dois registros por organização criminosa.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode colaborar com as investigações.
Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou via WhatsApp no (85) 3101-0181. Também é possível contribuir através do site do serviço. O sigilo e o anonimato são garantidos.