Adolescente é vítima de agressões; suspeito morre um dia depois no Ceará

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de agressões no município de Itatira, no interior do Ceará, e um dos suspeitos de envolvimento no crime morreu no dia seguinte ao caso. A Polícia Civil investiga tanto a violência sofrida pela jovem quanto a possível ligação com a morte do homem, de 24 anos.

De acordo com a Polícia Civil, as agressões ocorreram na última segunda-feira (27). A Delegacia de Canindé, responsável pela região, conduz as investigações.

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Segundo a apuração inicial, o homem que foi morto — na noite dessa terça-feira (28) — e um segundo suspeito são investigados por participação direta nas agressões contra a adolescente. As circunstâncias do crime ainda são investigadas pelas autoridades.

Ainda conforme a corporação, o suspeito que morreu possuía antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e dois registros por organização criminosa.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode colaborar com as investigações.

Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou via WhatsApp no (85) 3101-0181. Também é possível contribuir através do site do serviço. O sigilo e o anonimato são garantidos.