Polícia Civil prende 9 pessoas suspeitas de integrarem facção criminosa no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu nesta quarta-feira (29) nove pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa de origem paulista em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

As prisões fazem parte da operação “Eixo-Sul II”, deflagrada nesta madrugada. Segundo a corporação, a ofensiva tem o objetivo de capturar integrantes do grupo criminoso envolvidos em crimes como tráfico de drogas e homicídios.

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Detalhes da operação

Duas prisões foram realizadas nesta quarta-feira fora do Ceará, uma na cidade de São Paulo e outra em Petrolina, município de Pernambuco. Ao todo, 11 pessoas ligadas à organização ilícita foram tiradas de circulação.

Em uma das imagens divulgadas pela PCCE, é possível ver sacos plásticos com substâncias ilegais, além de munições e outros equipamentos. Os agentes estão autorizados a cumprirem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Legenda: Parte do material apreendido pela Polícia Civil do Ceará em Juazeiro do Norte. Foto: Divulgação/PCCE.

As ações ocorrem de forma simultânea nos três Estados com o apoio das forças de segurança locais. No Ceará, a operação é realizada por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Sul (DRACO-Sul).

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso