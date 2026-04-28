Homem é preso suspeito de matar zelador em condomínio no Benfica, em Fortaleza
Suspeito tem antecedentes criminais por homicídio qualificado, tráfico de drogas e violência doméstica.
Um homem de 23 anos foi preso, nesta terça-feira (28), suspeito de assassinar o zelador de um condomínio no bairro Benfica, em Fortaleza. O homicídio ocorreu no último dia 2 de abril na Rua Padre Francisco Pinto.
Segundo as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime foi motivado por uma briga entre o suspeito e o zelador. O funcionário teria impedido a entrada do homem ao condomínio devido a um histórico de violência contra uma mulher praticado pelo suspeito.
A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que o homem, capturado hoje no município de Aquiraz, já tem antecedentes criminais por homicídio qualificado com concurso de pessoas, organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
Além disso, constavam dois mandados de prisão em aberto por homicídio e violência doméstica.
O segundo suspeito de envolvimento no caso ainda não foi capturado pela Polícia.
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Relembre o caso
No dia 2 de abril deste ano, um zelador foi assassinado dentro do condomínio onde trabalhava no bairro Benfica, em Fortaleza. Dois homens invadiram o condomínio durante a noite e dispararam tiros de arma de fogo contra a vítima.
O zelador chegou a ser socorrido e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos.
Os suspeitos estavam foragidos desde o dia do crime. Um deles foi preso nesta terça-feira (28) no município de Aquiraz.