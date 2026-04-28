Acidente em Forquilha: motorista perdeu controle de ambulância e invadiu contramão, diz PRF

O motorista da ambulância que transportava mãe e filha mortas no acidente envolvendo o veículo e um micro-ônibus, em Forquilha, no Interior do Ceará, nesta terça-feira (28), teria perdido o controle e invadido a contramão, aponta levantamentos preliminares realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No momento do acidente, a pista estava molhada.

“A ambulância seguia em um dos sentidos da via quando o motorista teria perdido o controle do veículo, invadido a contramão e entrado na frente da van, que trafegava no sentido oposto. Com isso, a parte frontal da van atingiu a lateral da ambulância”, segundo a equipe que atendeu a ocorrência.

A PRF foi acionada por volta das 13h20 para atender a ocorrência de colisão transversal no km 205 da BR-222, envolvendo a ambulância da Secretaria de Saúde Prefeitura de Sobral e um micro-ônibus que fazia transporte alternativo de passageiros na linha Aracatiaçu–Sobral.

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PESSOAS FERIDAS

Informações atualizadas apontam que 12 ocupantes do micro-ônibus deram entrada com ferimentos na Santa Casa de Misericórdia de Sobral e, conforme os dados repassados até o momento, estão fora de perigo.

Já o motorista da ambulância foi socorrido em estado mais grave e submetido a exames de imagem no hospital. Até o momento, não há atualizações sobre o quadro clínico após a realização dos exames.

As equipes da PRF acionaram o Corpo de Bombeiros para o desencarceramento das vítimas que ficaram presas às ferragens. A Perícia Forense também esteve no local para os procedimentos periciais.

Equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal de Forquilha, da Guarda Civil Municipal de Sobral e ambulâncias de resgate da Prefeitura de Sobral também atuaram no local, auxiliando no resgate das vítimas, na orientação do trânsito e no atendimento da ocorrência, diante da complexidade do sinistro.

“A dinâmica do sinistro e a causa exata do acidente serão apontadas no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que será confeccionado pela PRF”, informou ainda a entidade.

Prefeitura cancela inauguração de CEI

As vítimas do acidente foram identificadas como Lady Daiana Cavalcante Leite, de 42 anos, e sua filha, Naiana Vitoria Leite Eufrásio, de 12.

A Prefeitura de Sobral, em nota à reportagem, lamentou o caso e disse se solidarizar com familiares e amigos das vítimas. "A gestão municipal está prestando toda a assistência e o apoio necessários às famílias enlutadas", informou a gestão municipal.

O executivo anunciou que, "em respeito à memória de Naiana Vitória e Lady Daiana", cancelou a inauguração do Centro de Educação Infantil Maria Rogiana Ponte Linhares, que estava previsto para esta quarta-feira (29).