Mãe e filha morrem em acidente entre ambulância e micro-ônibus em Forquilha, no CE
As duas vítimas estavam em ambulância que retornava de Fortaleza para Sobral.
Mãe e filha morreram em um acidente envolvendo uma ambulância e um micro-ônibus, na BR-222, na altura da cidade de Forquilha, na Região Norte do Ceará, nesta terça-feira (28). As vítimas foram identificadas como Lady Daiana Cavalcante Leite, de 42 anos, e sua filha, Naiana Vitoria Leite Eufrásio, de 12.
As duas vitimas estavam em uma ambulância da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sobral e retornavam de uma consulta em Fortaleza. O motorista do veículo foi retirado em estado grave e encaminhado para um hospital.
Outras pessoas ficaram feridas, mas ainda não há o número exato até o momento. Há uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local.
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“A prioridade, no momento, é o atendimento da ocorrência. À medida que forem chegando informações oficiais, serão repassadas”, informou a PRF.
Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram a ambulância destruída após o acidente e a van, com letreiro da localidade de Aracatiaçu, um distrito de Sobral, caída em uma ribanceira.
Prefeitura cancela inauguração de CEI
A Prefeitura de Sobral, em nota à reportagem, lamentou o caso e disse se solidarizar com familiares e amigos das vítimas. "A gestão municipal está prestando toda a assistência e o apoio necessários às famílias enlutadas", informou a gestão municipal.
O executivo anunciou que, "em respeito à memória de Naiana Vitória e Lady Daiana", cancelou a inauguração do Centro de Educação Infantil Maria Rogiana Ponte Linhares, que estava previsto para esta quarta-feira (29).
Matéria em atualização.