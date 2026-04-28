Motorista cochila, bate em poste e provoca bloqueios no bairro de Fátima

Um carro colidiu contra um poste na Av. Eduardo Girão, no bairro de Fátima, na manhã desta terça-feira (28). De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o condutor, único ocupante do veículo, relatou aos agentes que cochilou ao volante no momento do acidente.

Próximo ao 23º Batalhão de Caçadores do Exército, o acidente provocou bloqueios em importantes cruzamentos da região.

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Apesar do impacto, o motorista não ficou ferido. Uma equipe da Enel foi acionada e realiza os trabalhos no local para avaliar possíveis danos à estrutura elétrica.

Cruzamentos bloqueados

Por conta da ocorrência, foram implantados bloqueios nos cruzamentos da Av. Luciano Carneiro com a Rua Alfredo Weyne e da Av. Eduardo Girão com a Av. Luciano Carneiro.

Os motoristas estão sendo orientados a utilizar rotas alternativas pelas avenidas 13 de Maio e Borges de Melo.