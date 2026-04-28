Motorista cochila, bate em poste e provoca bloqueios no bairro de Fátima
Colisão ocorreu próximo ao 23º Batalhão de Caçadores do Exército.
Um carro colidiu contra um poste na Av. Eduardo Girão, no bairro de Fátima, na manhã desta terça-feira (28). De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o condutor, único ocupante do veículo, relatou aos agentes que cochilou ao volante no momento do acidente.
Próximo ao 23º Batalhão de Caçadores do Exército, o acidente provocou bloqueios em importantes cruzamentos da região.
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Apesar do impacto, o motorista não ficou ferido. Uma equipe da Enel foi acionada e realiza os trabalhos no local para avaliar possíveis danos à estrutura elétrica.
Cruzamentos bloqueados
Por conta da ocorrência, foram implantados bloqueios nos cruzamentos da Av. Luciano Carneiro com a Rua Alfredo Weyne e da Av. Eduardo Girão com a Av. Luciano Carneiro.
Os motoristas estão sendo orientados a utilizar rotas alternativas pelas avenidas 13 de Maio e Borges de Melo.