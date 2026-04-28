Loja de roupas infantis desaba em Ubajara, na Serra da Ibiapaba
Ninguém ficou ferido na ocorrência.
Uma loja de roupas infantis desabou no Centro de Ubajara, na serra da Ibiapaba, na noite desta segunda-feira (27). No momento da ocorrência o estabelecimento estava fechado, e ninguém ficou ferido.
A Defesa Civil municipal esteve no local e isolou a área por segurança. Agentes da Defesa Civil do Estado, que estavam em Tianguá devido ao desabamento de um hotel, também foram acionados e se deslocaram até o município vizinho.
Duas famílias foram removidas após os órgãos constatarem que um imóvel residencial vizinho à loja também estava com a estrutura comprometida.
O prefeito de Ubajara, Décio Muniz, informou ao Diário do Nordeste que a avaliação de segurança da área continua, na manhã desta terça-feira (28), para tomada de decisão sobre os próximos passos.
"Hoje está sendo feito todo o levantamento da área, do impacto, do desabamento nos outros imóveis. Já foi detectado a erosão na parte de trás de um imóvel vizinho, e estamos fazendo todo esse monitoramento. Agora de manhã já tem uma reunião com a Defesa Civil do município, os engenheiros, e o nosso gabinete para que a gente possa decidir como agir", disse o prefeito.
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Obra pode ter impactado imóveis
Segundo o capitão Freitas, da Defesa Civil do Estado, a suspeita é que a obra de construção de um estabelecimento vizinho à loja possa ter impacto a estrutura do imóvel e, por consequência, da residência afetada após o desabamento.
"Foi orientado ao setor jurídico do município para conversar com o proprietário desta obra, que será feito hoje pela manhã, para depois tomar de algumas providências cabíveis, e também para contratar engenheiros e obter um laudo técnico para realmente saber o que causou esses danos", explicou.
Este é o segundo desabamento de imóvel registrado na Serra da Ibiapaba, em pouco menos de 24 horas. Na manhã da segunda-feira (27), parte da estrutura de um hotel em Tianguá ruiu, deixando um hóspede morto.
A área que desabou contava com três andares e 36 apartamentos, e os escombros atingiram uma residência vizinha e a fiação de postes.