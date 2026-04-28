Loja de roupas infantis desaba em Ubajara, na Serra da Ibiapaba

Uma loja de roupas infantis desabou no Centro de Ubajara, na serra da Ibiapaba, na noite desta segunda-feira (27). No momento da ocorrência o estabelecimento estava fechado, e ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil municipal esteve no local e isolou a área por segurança. Agentes da Defesa Civil do Estado, que estavam em Tianguá devido ao desabamento de um hotel, também foram acionados e se deslocaram até o município vizinho.

Duas famílias foram removidas após os órgãos constatarem que um imóvel residencial vizinho à loja também estava com a estrutura comprometida.

O prefeito de Ubajara, Décio Muniz, informou ao Diário do Nordeste que a avaliação de segurança da área continua, na manhã desta terça-feira (28), para tomada de decisão sobre os próximos passos.

"Hoje está sendo feito todo o levantamento da área, do impacto, do desabamento nos outros imóveis. Já foi detectado a erosão na parte de trás de um imóvel vizinho, e estamos fazendo todo esse monitoramento. Agora de manhã já tem uma reunião com a Defesa Civil do município, os engenheiros, e o nosso gabinete para que a gente possa decidir como agir", disse o prefeito.

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Obra pode ter impactado imóveis

Segundo o capitão Freitas, da Defesa Civil do Estado, a suspeita é que a obra de construção de um estabelecimento vizinho à loja possa ter impacto a estrutura do imóvel e, por consequência, da residência afetada após o desabamento.

"Foi orientado ao setor jurídico do município para conversar com o proprietário desta obra, que será feito hoje pela manhã, para depois tomar de algumas providências cabíveis, e também para contratar engenheiros e obter um laudo técnico para realmente saber o que causou esses danos", explicou.

Este é o segundo desabamento de imóvel registrado na Serra da Ibiapaba, em pouco menos de 24 horas. Na manhã da segunda-feira (27), parte da estrutura de um hotel em Tianguá ruiu, deixando um hóspede morto.

A área que desabou contava com três andares e 36 apartamentos, e os escombros atingiram uma residência vizinha e a fiação de postes.