Policial militar de folga impede roubo a loja em Sobral

Um policial militar que estava de folga impediu um roubo a uma loja de produtos eletrônicos em Sobral, no Interior do Ceará, na noite dessa terça-feira (28). Com a ação, foram recuperados aparelhos celulares, fones de ouvido e outros produtos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o agente de segurança foi informado sobre o roubo, que estava em andamento, e foi imediatamente ao estabelecimento comercial. Os suspeitos perceberam a presença do militar e correram em direções diferentes. Um deles largou a mochila que continha os itens roubados.

Não há informações sobre identificação ou captura dos envolvidos no crime.

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Produtos foram devolvidos à loja

O material foi entregue à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi instaurado procedimento relativo à ocorrência. Logo depois, foi devolvido ao proprietário do comércio.