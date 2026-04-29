Operação contra chefes do tráfico no Ceará encontra bilhetes do PCC em presídio de São Paulo

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), contra chefes do tráfico de drogas no Ceará, resultou na descoberta de manuscritos com estratégias e ordens internas do Primeiro Comando da Capital (PCC) em uma prisão em São Paulo nesta quarta-feira (29). O material foi apreendido no âmbito da 16ª fase da Operação Gênesis, que visa desarticular organizações criminosas com atuação em território cearense.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão na unidade prisional paulista foi feito com apoio do Gaeco do Ministério Público de São Paulo (MPSP), em conjunto com o Grupo de Intervenção Rápida da Secretaria de Administração Penitenciária de SP.

Segundo o MPSP, os manuscritos do PCC continham ainda "códigos, cifras e nomes" que revelavam a estrutura da facção criminosa. Em maio de 2025, a 15ª fase da Gênesis também chegou a apreender cartas com um homem considerado líder máximo do PCC no Ceará no sistema penitenciário paulista.

A nova etapa da Gênesis cumpriu no total oito mandados de busca e apreensão. Além da ação em SP, outros três mandados foram cumpridos no sistema penitenciário cearense pelo Gaeco, com suporte da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP-CE).

A força-tarefa mirou chefes do tráfico no Ceará que articulavam crimes de dentro do sistema prisional.

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Chefes do CV no Ceará são investigados

Um segunda operação do dia foi intitulada Ruptura, deflagrada pelo MP cearense por meio da 9ª Promotoria de Justiça de Combate aos Crimes de Drogas de Fortaleza. A força-tarefa teve 11 alvos, identificados como líderes do tráfico de drogas no Ceará do Comando Vermelho (CV), facção de origem carioca.

Legenda: Operações simultâneas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) contra facções criminosas foram deflagradas nesta quarta-feira (29). Foto: Divulgação/MPCE.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, que localizaram dois alvos já recolhidos no sistema prisional.

No total, as duas operações mandados judiciais nas cidades cearenses de Fortaleza, Pacatuba e Horizonte, e na cidade paulista de Limeira. Somados, os processos judiciais das duas forças-tarefas já denunciaram 33 pessoas durante as investigações, que devem permanecer ativas.