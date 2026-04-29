Ceará tem 60% de redução no número de veículos roubados

Os registros de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) seguem em queda no Ceará. O destaque para a redução expressiva fica com o crime de roubo de veículo. Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste nessa quarta-feira (29), Roberto Sá, secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), afirma que, neste ano, o Estado está com queda de 60% em roubos de veículos.

No primeiro trimestre de 2026, foram contabilizados 574 ocorrências. Em 2025, o número chegou a 1.406 casos, em todo o Estado. Em Fortaleza, a redução se aproxima de 70%, o que, de acordo com Roberto Sá, "é algo na contramão de muitas outras capitais no Brasil, onde este crime está aumentando".

Na Capital, foram 247 roubos de veículos nos três primeiros meses de 2026, enquanto que em igual período de 2025 foram 783 ocorrências deste tipo.

"Ano passado tivemos redução de 20% comparado a 2024. Estamos com uma redução expressiva de roubos de veículos e isso mostra a efetividade do combate ao crime, a todos os tipos de crime, e que se deve a uma série de fatores", diz Roberto Sá.

"A tecnologia contribui, mas tem todo um trabalho de policiamento ostensivo, de investigação, e eles são preponderantes". Secretário da Segurança Pública, Roberto Sá.

Os dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS, apontam também que as ocorrências de furto de veículo reduziram 11% nos últimos meses.

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A expectativa do secretário é de continuidade de queda neste mês de abril. Prestes a finalizar o mês, Roberto Sá garante que, sobre os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), "abril tem apresentado uma redução ainda maior".

"Esse enfrentamento que nós fizemos ano passado foi determinante para o que vem acontecendo esse ano. Foi um período em que as disputas estavam muito intensas e nós reconfiguramos a orientação do nosso policiamento ostensivo e investigativo. Propusemos ao governador políticas públicas que iriam nos ajudar e impactar nessa sequência de combate às organizações criminosas, como o Sistema de Metas, ampliação da gratificação por hora extra, investimento em viaturas com blindagem, aumento da gratificação pela apreensão de armas de fogo, mais delegacias e batalhões", segundo o secretário.

COMBATE ÀS FACÇÕES NO CEARÁ

O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE), Márcio Gutierrez, reforçou em entrevista ao Diário do Nordeste que a integração das Forças de Segurança e os investimentos, como os realizados na área de "inteligência financeira", são 'caminho’ para a redução da criminalidade no Estado.

"A Polícia Civil tem investido muito na parte da Inteligência financeira. O crime organizado se alimenta dos recursos financeiros, atuando para o enriquecimento dos seus membros. Uma atividade, realmente, de busca patrimonial. Então, temos investido muito na nossa capacidade de investigar lavagem de dinheiro, analisar informações de Inteligência financeira, para ampliar ainda mais a capacidade de asfixiar essas facções criminosas", disse Márcio Gutierrez.