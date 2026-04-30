Operação contra organização criminosa apreende dinheiro e veículos em Horizonte

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu nesta quinta-feira (30), em Horizonte, mais de R$ 4 mil em espécie e veículos em meio ao cumprimento de mandados contra integrantes de uma organização criminosa.

Detalhes da PCCE apontam que as ações foram coordenadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro, com mandados de busca e apreensão cumpridos ainda nas primeiras horas desta quinta.

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Além da quantia em dinheiro, que foi encontrada na residência de um dos alvos da operação, uma arma, munições e cigarros contrabandeados, assim como alguns veículos, também foram apreendidos.

A operação ainda solicitou o bloqueio judicial de cerca de R$ 5,6 milhões dos investigados. Segundo o órgão, mais informações sobre a operação devem ser divulgadas em breve.