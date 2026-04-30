Polícia Civil prende 17 membros do CV em operação no Crato, na região do Cariri

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou uma operação no Crato, na região do Cariri, na manhã desta quinta-feira (30), tendo como alvos membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Até por volta das 8h da manhã, os oficiais já tinham cumprido 15 mandados de prisão preventiva, além de efetuar duas prisões em flagrante. Desse total, quatro alvos já cumprem pena em presídios do Estado.

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Apreensão

Os policiais civis também cumprem mandados de busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de apreender drogas, armas de fogo, aparelhos eletroeletrônicos e outros objetos ilícitos.

A operação integra um conjunto de ações estratégicas voltadas ao enfrentamento da criminalidade na região do Cariri. Mais detalhes e informações atualizadas sobre a ofensiva serão divulgadas pela PCCE ao longo do dia.