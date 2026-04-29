Mulher é presa pela 10ª vez por suspeita de furtar comércios em Beberibe

Uma mulher de 56 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (29) por cometer, pela décima vez, o mesmo crime: furtos a estabelecimentos comerciais. A captura da suspeita foi feita pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no município de Beberibe, no litoral leste do Ceará.

Conforme a PCCE, a mulher já é conhecida na região por furtar uma farmácia da cidade seguidas vezes. Após denúncias dos moradores sobre a prática criminosa, os agentes de segurança foram ao endereço da drogaria.

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Lá, os policiais localizaram a suspeita e a prenderam em flagrante. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Beberibe, onde foi autuada por furto e colocada à disposição da Justiça.

Segundo as autoridades, ela já tem 10 antecedentes criminais pelo crime de furto.