Mulher é presa pela 10ª vez por suspeita de furtar comércios em Beberibe
Suspeita de 56 anos estava em uma farmácia da cidade.
Uma mulher de 56 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (29) por cometer, pela décima vez, o mesmo crime: furtos a estabelecimentos comerciais. A captura da suspeita foi feita pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no município de Beberibe, no litoral leste do Ceará.
Conforme a PCCE, a mulher já é conhecida na região por furtar uma farmácia da cidade seguidas vezes. Após denúncias dos moradores sobre a prática criminosa, os agentes de segurança foram ao endereço da drogaria.
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Lá, os policiais localizaram a suspeita e a prenderam em flagrante. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Beberibe, onde foi autuada por furto e colocada à disposição da Justiça.
Segundo as autoridades, ela já tem 10 antecedentes criminais pelo crime de furto.