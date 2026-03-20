Motociclista morre e passageira fica ferida em acidente com ônibus em Fortaleza

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um ônibus na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (20). A passageira do veículo sobreviveu e foi socorrida.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que atendeu a ocorrência, o motociclista teria perdido o equilíbrio e caído na via após um carro que estava à frente frear bruscamente. Na ocasião, havia chovido e o asfalto estava molhado.

Após a queda, o condutor e a passageira foram parar embaixo do ônibus, que fazia a linha 1203 - Messejana/BR 116/Aldeota.

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Vítimas socorridas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Agentes da AMC bloquearam o tráfego no sentido Sul/Norte da Avenida Desembargador Moreira, no trecho próximo ao cruzamento com a rua General Tertuliano Potiguara.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que solicitará as imagens das câmeras do veículo para avaliar a dinâmica do acidente.