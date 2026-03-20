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Motociclista morre e passageira fica ferida em acidente com ônibus em Fortaleza

Samu foi acionado, mas o condutor não resistiu aos ferimentos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:01)
Segurança
Atendimento às vítimas de acidente na Avenida Desembargador Moreira.
Legenda: Após a queda, o condutor e a passageira foram parar embaixo do ônibus.
Foto: TV Verdes Mares.

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um ônibus na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (20). A passageira do veículo sobreviveu e foi socorrida. 

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que atendeu a ocorrência, o motociclista teria perdido o equilíbrio e caído na via após um carro que estava à frente frear bruscamente. Na ocasião, havia chovido e o asfalto estava molhado.

Após a queda, o condutor e a passageira foram parar embaixo do ônibus, que fazia a linha 1203 - Messejana/BR 116/Aldeota. 

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a passageira foi encaminhada para uma unidade hospitalar. 

Agentes da AMC bloquearam o tráfego no sentido Sul/Norte da Avenida Desembargador Moreira, no trecho próximo ao cruzamento com a rua General Tertuliano Potiguara. 

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que solicitará as imagens das câmeras do veículo para avaliar a dinâmica do acidente.

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