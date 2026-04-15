Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Confira o resultado da Quina, concurso 7002, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 17,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 7002 vai sortear um prêmio de R$ 17,0 milhões. O sorteio acontece hoje (15/04), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até às 20h30 e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7002, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 17,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 27 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2912 – Sorteio de quarta-feira, 15/04; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2912 nessa quarta-feira vão até às 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 27 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3662, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 27 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 835 - Sorteio de quarta-feira, 15/04; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 835 em 15/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 28 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 346 de hoje 15/04; prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 28 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2945 de hoje, quarta-feira, 15/04; prêmio é de R$ 800 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2945 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 800 mil.

A. Seraphim
Há 28 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6057, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
Há 28 minutos
Egídio Serpa

Jornada de trabalho deve juntar produtividade e competitividade

Segundo a indústria têxtil, já existe, na prática, um nível de acomodação decorrente de negociações coletivas, arranjos setoriais e organização produtiva das empresas.

Egídio Serpa
15 de Abril de 2026
Egídio Serpa

IV Anel Viário: o suplício de quem trabalha e produz

O que ali está exposto é a prova provada do que acontece com quase todas as obras públicas no Brasil.

Egídio Serpa
15 de Abril de 2026
Ilustração de um robô segurando currículo.
Delania Santos

Por que exagerar no currículo com IA pode custar sua vaga?

Delania Santos
15 de Abril de 2026
Imagem de um Opala parado.
Negócios

Monza e Opala entre os mais buscados no Ceará após isenção nacional de IPVA para carros antigos

As buscas por esses modelos cresceram 5%.

Bruna Damasceno
15 de Abril de 2026
Avião da LATAM modelo A321 XLR estacionado na pista, aeronave que deve operar rotas internacionais como Fortaleza-Madri e Lisboa.
Igor Pires

CEO da Latam fala em voo Fortaleza-Madri com A321 XLR; aeronave deve assumir também rota para Lisboa

Roberto Alvo afirmou, anteriormente, que a companhia poderia instalar um hub internacional no aeroporto Pinto Martins.

Igor Pires
14 de Abril de 2026
Imagem do sistema do Pis/Pasep para matéria sobre abono salarial.
Negócios

Pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 continua nesta quarta (15); veja quem recebe

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) prevê desembolso de R$ 230,4 milhões no Ceará.

Redação
14 de Abril de 2026
foto aérea do hospital Unimed Fortaleza.
Negócios

Unimed Fortaleza é multada em R$ 117 mil por cancelamento irregular de planos de saúde

Segundo o Decon, consumidores não foram notificados previamente sobre rescisão contratual.

Redação
14 de Abril de 2026
Mão segurando cinco contas de energia da Enel Ceará.
Negócios

Quanto a conta de luz pode ficar mais cara no Ceará após reajuste da Enel em 2026?

Conselho dos Consumidores questiona salto de reajuste.

Paloma Vargas
14 de Abril de 2026
Resultado Dia de Sorte 1201 de hoje, 14/04; prêmio é de R$ 1,0 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1201 de hoje, 14/04; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
14 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 7001, desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 15,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7001, desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 15,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
14 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3661, desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 13,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3661, desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
14 de Abril de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2996 desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2996 desta terça-feira (14/04); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Abril de 2026
Resultado da Timemania 2380 de hoje, 14/04; prêmio é de R$ 18,7 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2380 de hoje, 14/04; prêmio é de R$ 18,7 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
14 de Abril de 2026
Computador com com página do site do Desenrola aberta.
Ana Alves

O que se sabe sobre o Desenrola 2.0 e o que esperar do programa?

Ana Alves
14 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Chuvas alegram o agro e garantem boas safras no Ceará

Ainda vai chover mais nos próximos dias, segundo a ciência que monitora o clima

Egídio Serpa
14 de Abril de 2026
Vista aérea da Beira Mar na Praia de Iracema.
Negócios

Fortaleza 300 anos: como a cidade se tornou a maior economia do Nordeste

Paloma Vargas
14 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Samaria Rações investe R$ 50 milhões, amplia-se e dobra produção

Em 2019, a empresa produzia 1 mil toneladas/mês. Agora, produz 15 mil toneladas mensais.

Egídio Serpa
14 de Abril de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2911 – Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2911 – Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2911 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 834 - Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 5,7 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 834 - Sorteio de segunda-feira, 13/04; Prêmio de R$ 5,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 834 em 13/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3660, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3660, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 7000, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 14,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7000, desta segunda-feira (13/04); prêmio é de R$ 14,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2944 de hoje, segunda-feira, 13/04; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2944 de hoje, segunda-feira, 13/04; prêmio é de R$ 650 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2944 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 650 mil.

A. Seraphim
13 de Abril de 2026
Pessoa segurando um cartão do programa Bolsa Família com cores vibrantes e design colorido.
Negócios

Bolsa Família: confira calendário de pagamento para abril de 2026

Valores são depositados nos últimos dez dias úteis do mês.

Redação
13 de Abril de 2026