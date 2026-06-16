Ambev destinará R$ 100 milhões em crédito para restaurantes em 2026

A Ambev está ofertando R$ 100 milhões em crédito para financiar operações de bares, restaurantes e comércios no âmbito do seu programa Bora, em 2026. A meta é alcançar até 250 mil pontos de venda neste ano, em todo o País.

Segundo a companhia, o Nordeste responde por 25% do total e conta com 35 mil lojas lá impactadas nos últimos dois anos.

Entre as operações previstas, estão soluções voltadas a crédito, renegociação, ampliação de prazo e desenvolvimento dos negócios. A Ambev afirma que esse alcance representa um em cada cinco estabelecimentos do setor no Brasil.

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Momento de desafios

Esse movimento se dá em um momento no qual as empresas de pequeno porte seguem enfrentando dificuldades para acessar financiamento. Pesquisa do Sebrae mostra que 85% dos empresários brasileiros não solicitaram crédito novo nos últimos seis meses e, entre os que buscaram financiamento, apenas 48% conseguiram aprovação.

O cenário afeta especialmente o setor de alimentação fora do lar, segmento pressionado pelo aumento de custos operacionais, necessidade de capital de giro e desafios para investir em estoque, estrutura e operação em períodos de maior demanda.