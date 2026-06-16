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BLD lança 2ª fase de empreendimento que aposta na valorização do Lado Oeste da RMF

Projeto combina urbanismo planejado e soluções voltadas ao bem-estar.

Escrito por Agência de Conteúdo DN
16 de Junho de 2026 - 07:00
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Legenda: Azur Sol Poente integra natureza, arquitetura e segurança
Foto: divulgação

O avanço do mercado imobiliário no Lado Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza tem colocado novos empreendimentos no centro da transformação urbana da região. Nesse cenário, o Azur Sol Poente, da BLD Urbanismo, surge como um vetor em destaque nesse movimento, inserido às margens da CE-085, que já reúne diferentes projetos e concentra investimentos estratégicos. Esse empreendimento acompanha a expansão da infraestrutura e o crescimento econômico impulsionado pelo eixo do Pecém e pelo desenvolvimento logístico e industrial.

Empreendimento de alto padrão

Com proposta de empreendimento boutique, o Azur Sol Poente se posiciona como um “oásis urbano”, combinando urbanismo planejado e soluções voltadas ao bem-estar. “O Azur Sol Poente representa o verdadeiro alto padrão do Lado Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza, nos mesmos moldes do Azur Eusébio, reedição do produto de maior sucesso da BLD Urbanismo, eleito o melhor do Brasil em 2020, vencedor do Prêmio Master Nacional”, afirma Irineu Guimarães, CEO da empresa.

O projeto é o único que conta com um lago privativo de 41 mil metros quadrados e localização estratégica dentro do bairro Jardim Botânico. Além do diferencial paisagístico, o empreendimento se destaca pela proposta de integrar exclusividade e qualidade de vida em uma área em expansão, e, para Irineu, contém grande potencial de valorização, a exemplo do ocorrido no Azur Eusébio, que já valorizou mais de 400%.

Moradia e valorização

A proposta do empreendimento integra natureza, arquitetura e segurança como pilares centrais. O projeto reúne paisagismo assinado por Benedito Abbud, arquitetura de Nasser Hissa, interiores de Susana Fiuza e plano diretor de segurança desenvolvido pelo especialista israelense Eytan Magal. Para o CEO da empresa, “a BLD Urbanismo reforça seu posicionamento de transformação urbana e promete colocar Caucaia e o Lado Oeste no topo da rota dos investimentos”.

Serviço
Telefone: (85) 4111.0011
Instagram: @bldurbanismo
Visite o Espaço Azur no RioMar Kennedy: Praça de Eventos do Piso L1, em frente ao SAC

VC Repórter

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