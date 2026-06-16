Gestores Públicos: os prefeitos são os grandes líderes, diz Elmano

Ao falar ontem na solenidade de abertura do 14º Seminário Gestores Públicos - Prefeito 2026, promovido pelo Diário do Nordeste no Centro de Eventos do Ceará, o governador Elmano de Freitas dividiu seu pronunciamento em duas partes: na primeira, filosofou, abordando diretamente o tema central do evento “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”; na segunda parte, fez o que todo candidato (no caso dele, à reeleição) faz em circunstância semelhante: vendeu o seu peixe, mostrando o que executou ao longo dos primeiros três anos do seu primeiro mandato.

Foquemos no momento inicial da fala do governador.

Elmano de Freitas – usando a tecnologia do “powerpoint”, ou seja, apoiando-se em slides que mostraram boas frases de efeito e números estatísticos – olhou para o auditório cheio de prefeitos, vice-prefeitos e secretários de prefeituras municipais, e refletiu sobre o que faz o administrador público, o qual, na sua opinião, é o grande líder do povo, argumentando que é na geografia do município que tudo acontece ou deixa de acontecer.

“O prefeito (o gestor) é o grande líder político do município, e sua liderança abre novos caminhos”, disse o governador, lembrando que, na verdade, o prefeito “é o líder dos líderes, promovendo a união entre estes, e isto não é tarefa fácil, tantos são os interesses em jogo”. É da liderança do prefeito que depende o êxito da gestão municipal, uma vez que “é ele quem tem o poder de decidir quais são os caminhos que deve seguir o seu povo”.

Segundo o governador Elmano de Freitas, é do prefeito municipal e de sua liderança a decisão de criar, primeiro, o ambiente de negócios que atrai investimentos públicos ou privados para o município; é, em segundo lugar, a liderança do prefeito que cria esse bom ambiente que acolhe as empresas e os empresários, e para o qual, aliás, “não pode faltar a segurança jurídica”.

O governador lembrou que, durante o seu governo, cujo primeiro mandato se encerrará no dia 31 de dezembro deste ano, assumiu ele a responsabilidade e a iniciativa de procurar parceria com os prefeitos, no que se houve a contento, tão expressivas foram e têm sido, na sua opinião, as conquistas que, juntos, os dois lados obtiveram.

Dirigindo-se em seguida ao auditório, como se procurasse e encontrasse prefeitos e vice-prefeitos aliados que o ouviam com atenção, Elmano de Freitas afirmou, com voz forte e firme, que suas parcerias com as prefeituras deram excelentes resultados, “porque tiveram como objetivo o povo, destinatário de nossas conjuntas políticas públicas”.

Depois, ainda no modo filosofal, numa crítica indireta a adversários políticos, mas sem citar nomes, o governador disse o seguinte:

“Não gosto e não tenho saudade de quem se acha um iluminado, de quem se considera dono das soluções para todos os problemas. Eu acredito na liderança que congrega, que traz soluções. Por isto mesmo, eu considero que um evento como este, que trata das profundas questões da gestão pública, nos ajuda a aprender uns com os outros.” Foi aplaudido.

Depois, na segunda fase do seu discurso, o governador Elmano de Freiras passou a mostrar, com ilustrações, as realizações do seu governo, tirando bom proveito da circunstância para propagar suas realizações nas diferentes áreas de atuação de sua administração.

Para esta coluna, ficou da fala de Elmano de Freitas duas evidentes constatações: 1) ele mantém muito boas relações com a maioria dos 184 prefeitos municipais do Ceará (não se viu ou ouviu a mínima contestação ao que ele disse no seu pronunciamento); 2) ele domina o palco e o microfone, sabe usar as palavras no seu correto contexto e tem na cabeça todos os números relativos ao seu governo nas áreas social, econômica, cultural, de segurança pública, saúde, educação, ciência, tecnologia e infraestrutura.

Sua fala – que foi, digamos assim, a palestra magna da cerimônia de abertura do Seminário promovido pelo Diário do Nordeste – reforçou a certeza de que o evento alcançou, outra vez, seu principal objetivo: “qualificar os gestores públicos por meio da melhor informação, pela propagação de boas experiências de gestão e pelos bons exemplos”, como disse, antes da fala do governador, o diretor Comercial do Sistema Verdes Mares, Alex Magalhães.

Hoje, segundo e último dia do seminário, a atração será Marcos Troyjo, economista, cientista social, escritor e diplomata brasileiro, ex-presidente do Banco do BRICS. Ele é uma das personalidades brasileiras mais ouvidas no mundo. Este colunista moderará o debate que se seguirá à palestra de Marcos Toyjo, que começará às 14 horas, no Centro de Eventos do Ceará.

GUAIUBA CHAMA MARQUISE PARA CUIDAR DOS SEUS RESÍDUOS

Uma boa notícia para o meio ambiente! A Prefeitura Municipal de Guaiuba celebrou na última sexta-feira, 12, contrato com a Marquise Ambiental, empresa do Grupo Marquise, que passa agora a recolher e transportar até o Aterro Sanitário de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, todos os resíduos sólidos da sede do município e de seus distritos.

Com esta providência, a Prefeitura de Guaiuba anuncia o fim do seu antigo lixão, livrando sua população de um problema ambiental e de saúde púbica que já causava crescente preocupação.