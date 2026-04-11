Idoso de 70 anos morre afogado em praia na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza
A ocorrência foi registrada neste sábado (11).
Um idoso de 70 anos morreu afogado na praia localizada na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O afogamento foi registrado durante a manhã deste sábado (11).
Conforme a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), a Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) "foi acionada para uma ocorrência de afogamento nas proximidades do Posto 6, na Avenida Beira-Mar".
A vítima chegou a ser retirada do mar por populares, que estavam no entorno do espigão do Náutico. O nome do idoso não foi divulgado.
Veja também
"Os guarda-vidas realizaram o resgate e iniciaram imediatamente os procedimentos de primeiros socorros ainda no local, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)", disse a Guarda, em nota.
Apesar dos esforços, a morte foi constatada por um médico responsável que esteve no local.