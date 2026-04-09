Carga de R$ 9,1 milhões em cigarros contrabandeados é apreendida no CE

Cerca de 1,4 milhão de maços de cigarros de origem estrangeira foram apreendidos nas cidades de Beberibe e Pindoretama, no Ceará, em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Polícia Militar do Ceará (PMCE), iniciada na quarta-feira (8) e concluída nesta quinta-feira (9).

A ação iniciou quando agentes receberem da Central da PRF informações sobre o possível transporte de cigarros contrabandeados em um veículo de passeio. O automóvel foi interceptado no Eusébio, por volta das 10h50. Dois homens, de 48 e 38 anos, foram identificados no veículo, segundo o órgão.

“No interior do carro, os policiais encontraram 8 caixas de cigarros de origem estrangeira, totalizando 4.000 maços. Questionados, os envolvidos apresentaram versões inconsistentes sobre a origem da carga, o que elevou as suspeitas e deu início ao aprofundamento das diligências”, informou a PRF.

Com isso, a PMCE foi acionada, e por meio da BEPI/COTAR localizaram o primeiro endereço em Beberibe. No local, agentes constataram que o espaço funcionava como depósito clandestino, com grande quantidade de cigarros armazenados.

Na sequência, a PRF passou a compartilhar informações com a Polícia Federal, que indicou um segundo imóvel, localizado no município de Pindoretama.

“No local, equipes da PF, BEPI e PRF atuaram de forma conjunta e encontraram outra casa utilizada como depósito, também com todos os compartimentos repletos de caixas de cigarros contrabandeados, além de veículos que podem ter sido empregados no transporte da carga” , segundo a Polícia Rodoviária.

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VALORES MILIONÁRIOS

A PRF informou que o órgão segue com a contagem oficial da apreensão. Com base na estimativa preliminar de cerca de 1,4 milhão de maços e no valor médio de R$ 6,50 por unidade, o prejuízo ao crime pode ultrapassar R$ 9,1 milhões.

“O montante, no entanto, ainda será consolidado após a contabilização final de toda a mercadoria”, salientou a entidade.

Os envolvidos, o veículo abordado e a carga inicial foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, ainda de acordo com o comunicado.

“As investigações seguem sob responsabilidade da PF, com o objetivo de identificar outros integrantes e aprofundar a apuração sobre a possível atuação de um grupo criminoso estruturado, voltado ao contrabando de cigarros no estado, bem como origem e destino da mercadoria”, salientou a PRF.