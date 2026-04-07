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Quem é o suspeito da facção Massa que se escondeu em Beberibe após tentativa de chacina em Fortaleza

Tentativa de chacina terminou com duplo homicídio no dia 7 de março no bairro Lagoa Redonda.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Homem jovem, de pé, em uma sala com paredes e piso revestidos de azulejos claros, aparentando ambiente institucional. Ele está sem camisa, vestindo bermuda preta e descalço. O homem tem cabelo curto e tatuagens no braço esquerdo e no lado esquerdo do peito. No fundo da sala, há uma maca encostada na parede e uma porta à direita.
Legenda: Filipe já respondia por crimes como homicídio, furto e tráfico de drogas.
Foto: Reprodução/Pefoce.

Preso na última quinta-feira (2) por suspeita de envolvimento em uma tentativa de chacina ocorrida em março no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, Filipe Moreira da Silva, o "Donatello", é integrante da facção Massa Carcerária. Ele também é investigado em outros crimes ocorridos nos contextos do tráfico de drogas e da disputa entre organizações criminosas

'Donatello' passou por audiência de custódia na sexta-feira (3), e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Conforme documentos obtidos pela reportagem, a juíza Neliane Ribeirto de Alencar, do 7º Núcleo Regional destacou que contra ele haviam dois mandados de prisão. A tentativa de chacina em Fortaleza deixou duas pessoas mortas e três feridas no dia 7 de março

"Ademais, consta que o autuado possuía dois mandados de prisão em aberto pela suposta prática de crime de homicídio, além de responder a outras ações penais por furto e tráfico de drogas, o que demonstra histórico de reiteração criminosa e acentuada periculosidade", pontuou a magistrada. 

Após a prisão, Filipe admitiu em interrogatório que faz parte da facção Massa/TDN, mas revelou que até 2024 ele pertencia ao Comando Vermelho (CV).  O duplo homicídio que motivou a prisão, teria sido motivado por confrontos entre as duas facções. 

O Diário do Nordeste entrou em contato com a defesa de Filipe, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto. 

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Em depoimento, o suspeito admitiu saber que havia um mandado de prisão contra ele, mas disse ter fugido por receio de "ficar preso injustamente". O homem contou que fugiu para Beberibe a convite de uma prima do seu amigo João, e disse que "dormia no mato" e tomava banho na casa de familiares de João.

De acordo com documentos, aos quais o Diário do Nordeste teve acesso, Filipe, que mora em Fortaleza, estava na casa do avô de Samuel Caio Aguiar Mendes, que também foi preso, mas não tem envolvimento com a tentativa de chacina. Ambos são da facção Massa, e estavam em Beberibe para se esconder após terem praticado crimes na Capital cearense.  

Ao perceberem a presença da Polícia, eles fugiram, e, segundo o relatório policial, somente Samuel obedeceu a ordem de parada, e foi capturado em um viveiro de camarão e caranguejo. Filipe foi encontrado posteriormente em um mangue próximo a uma barraca de praia

Um terceiro suspeito, identificado João Neto Rodrigues de Farias, também estava na companhia dos suspeitos,  mas não foi localizado. Na fuga, ele descartou uma pistola calibre .380.

Foram apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .40 com o brasão da Polícia Civil do Piauí. Os policiais rastrearam esse último armamento e descobriram que ele pertence Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí.

A pistola foi roubada no território piauiense em 1º de novembro de 2022. Em interrogatório, Samuel Caio disse que a arma foi emprestada a ele por um terceiro, que ele não conhecia, e disse que era usada para proteger a área contra rivais. 

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