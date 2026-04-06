Mortes reduzem 58% na Semana Santa de 2026 e SSPDS diz que período foi o menos violento em 17 anos

A tendência de queda nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLis) vista no Ceará nos últimos meses também foi observada na Semana Santa de 2026. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou nesta segunda-feira (6) que, no último feriadão, foram contabilizadas 10 ocorrências que englobam homicídios (inclusive feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Em 2025, a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS, registrou 24 casos. Os números apontam que a redução foi de 58,33%, sendo a Semana Santa de 2026 a menos violenta em 17 anos.

O número de CVLIs no período é o menor desde 2009, quando se iniciou o levantamento de dados sobre crimes cometidos no Ceará com essa metodologia.

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Para o governador Elmano de Freitas, a redução é resultado das ações de fortalecimento das forças de Segurança e indica "que devemos reforçar o caminho que estamos fazendo, de aumento de efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil, de melhoria das condições, seja com viaturas, seja com armamentos, seja com proteção do policial com viatura com blindagem, ou com coletes, ou com melhor armamento, e mais policiais nas ruas para poder fazer o enfrentamento ao crime organizado".

BALANÇO

A SSPDS divulgou que durante os últimos dias foram registradas cinco mortes em decorrência de acidentes de trânsito em rodovias estaduais, mesmo número do ano passado.

"Três pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool e 113 foram multadas ou tiveram suspenso o direito de dirigir. Ao todo, foram feitos 5.044 testes etílicos. Os dados são do setor de estatística do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), na Polícia Militar do Ceará (PMCE)", conforme a Pasta.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou, com vida, 27 pessoas de afogamentos em todo o Estado. De acordo com a Secretaria, "a Operação Semana Santa, articulada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), contou com o reforço diário de 7.118 profissionais da Segurança Pública do Ceará".

Nesta terça-feira (7), a SSPDS deve divulgar os dados referentes às mortes violentas no último mês de março e o balanço dos crimes registrados no Ceará no primeiro trimestre de 2026.

A expectativa é de que os três primeiros meses deste ano tenham registrado redução significativa no número de crimes.

'DIA ZERO'

Na semana passada, o Diário do Nordeste divulgou que após quatro anos, o Ceará voltou a registrar um dia sem mortes violentas. No dia 31 de março de 2026 não foram registrados CVLIs no Estado.

"Sempre buscamos esse 'dia zero'. Na nossa avaliação é consequência, fruto de muito trabalho, de muita gente, da determinação de combater o crime. Homens e mulheres em empenho 24 horas para proteger a população. Certamente fruto do trabalho de todos e com foco na proteção à população", disse o secretário da Pasta, Roberto Sá.