Motorista embriagado é preso após atingir ciclistas na BR-116, em Itaitinga
O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (3), enquanto o grupo de ciclistas trafegava no sentido Capital-Interior.
Um motorista de uma caminhonete foi preso após atingir um grupo de ciclistas na BR-116, em Itaitinga, na Grande Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (3). O homem foi detido em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o teste do bafômetro constatar que ele estava embriagado.
Conforme levantamentos feitos no local por agentes da PRF, o condutor trafegava no mesmo sentido dos ciclistas, Capital-Interior, quando, "sem motivo aparente", bateu no grupo, e fez um dos ciclistas ter lesões leves.
A vítima teve a bicicleta avariada e recebeu atendimento médico. O caso ocorreu no quilômetro 18 da rodovia federal.
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O homem fez o teste do bafômetro voluntariamente, e teve índice de alcoolemia superior ao limite permitido pela lei, de acordo com a corporação.
"Diante dos fatos, o condutor foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte para a realização dos procedimentos cabíveis", informou a PRF, em nota.