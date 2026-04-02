Idoso é baleado em tentativa de assalto na Aldeota, em Fortaleza

Um idoso de 67 anos foi baleado na perna em uma tentativa de assalto no bairro Aldeota, em Fortaleza. O caso aconteceu na avenida Padre Antônio Tomás.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, o homem atravessava a avenida por volta de 13 horas desta quarta-feira (1º) quando foi abordado por um suspeito que trafegava de bicicleta.

Ele teria anunciado o assalto e exigido os pertences da vítima, que acabou reagindo e sendo baleada. Mesmo ferido, o idoso correu em direção a um cartório localizado na avenida, onde recebeu os primeiros socorros. O estado de saúde do homem de 67 anos não foi divulgado.

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Câmeras filmaram ação criminosa

Câmeras de segurança do cartório registraram toda a ação criminosa. O idoso estava no canteiro central tentando atravessar a avenida, quando é surpreendido pelo suspeito. Após reagir, é baleado na perna e corre em direção ao cartório.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que investiga o caso como lesão corporal. Suspeito e vítima não foram identificados.

Segundo a pasta, o idoso foi atingido por disparos de arma de fogo e conduzido ao hospital. O caso é investigado pela 2ª Delegacia Policial (DP).