Grupo suspeito de furtar 273 lingeries e 61 ovos de Páscoa é preso em Fortaleza

Cinco pessoas foram presas após furto no bairro Damas, em Fortaleza, na noite de terça-feira (31). Ao todo, foram capturados quatro homens e uma mulher, a maioria com antecedentes criminais.

Entre os objetos furtados estão 273 peças de lingerie feminina, 24 colchas de cama, 61 ovos de chocolate, oito isqueiros, duas mochilas, uma caixa térmica, duas maquinetas de cartão de crédito e cinco aparelhos celulares, além de brinquedos, jóias e utensílios pessoais.

Foram presos dois homens, de 24 e 35 anos; outro homem, de 50 anos, com passagem por crime de furto; um quarto suspeito, de 21 anos, com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas; e uma mulher, de 22 anos, com quatro registros criminais por furto.

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FURTO FEITO EM CANINDÉ

A ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi deflagrada após os agentes serem acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre um veículo do interior do estado que estaria transitando na Capital.

“Com as buscas no veículo, os militares encontraram diversos objetos sem a devida documentação. Ainda no local, foi identificado que o veículo estava envolvido em um crime de furto em um estabelecimento na cidade Canindé”, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).