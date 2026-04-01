Motorista de aplicativo é preso por manipular e inflar preços de corridas no Ceará

Um motorista de 26 anos foi preso suspeito de participar de um esquema criminoso que manipulava de forma artificial tarifas de aplicativos de transporte. A captura ocorreu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, nessa terça-feira (31).

“Um grupo de motoristas atuava na localidade, utilizando contas falsas de usuários e motoristas para solicitar e cancelar corridas de forma coordenada. A prática tinha como objetivo inflacionar artificialmente os preços das viagens, causando prejuízos aos usuários do serviço”, apontam as investigações da Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz.

Ainda de acordo com a apuração dos agentes, oito motoristas estariam envolvidos no esquema. Durante diligências, equipes da PCCE realizaram uma ação no local, ocasião em que parte dos suspeitos conseguiu fugir.

O suspeito capturado em flagrante foi conduzido à unidade policial, onde prestou depoimento, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

“Na ofensiva, foram apreendidos 14 aparelhos celulares, além de dois automóveis e uma motocicleta, que podem ter sido utilizados na prática criminosa”, informou ainda a pasta.

Veja também Segurança Empresário acusado de planejar explosão para matar ex-companheira no Ceará é preso novamente Segurança PF deflagra operações de combate ao abuso sexual infantil no Ceará Segurança ‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas nessa terça-feira (31)

CRIME DE ESTELIONATO

A investigação foi iniciada após denúncias que apontavam aumento injustificado no valor das corridas na região, sem a ocorrência de fatores que justificassem a elevação das tarifas, como a realização de grandes eventos ou grande fluxo de passageiros.

O suspeito foi autuado pelo crime de estelionato, e as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar os demais envolvidos, bem como aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo.