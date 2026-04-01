Motorista de aplicativo é preso por manipular e inflar preços de corridas no Ceará
O suspeito foi autuado pelo crime de estelionato.
Um motorista de 26 anos foi preso suspeito de participar de um esquema criminoso que manipulava de forma artificial tarifas de aplicativos de transporte. A captura ocorreu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, nessa terça-feira (31).
“Um grupo de motoristas atuava na localidade, utilizando contas falsas de usuários e motoristas para solicitar e cancelar corridas de forma coordenada. A prática tinha como objetivo inflacionar artificialmente os preços das viagens, causando prejuízos aos usuários do serviço”, apontam as investigações da Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz.
Ainda de acordo com a apuração dos agentes, oito motoristas estariam envolvidos no esquema. Durante diligências, equipes da PCCE realizaram uma ação no local, ocasião em que parte dos suspeitos conseguiu fugir.
O suspeito capturado em flagrante foi conduzido à unidade policial, onde prestou depoimento, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
“Na ofensiva, foram apreendidos 14 aparelhos celulares, além de dois automóveis e uma motocicleta, que podem ter sido utilizados na prática criminosa”, informou ainda a pasta.
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CRIME DE ESTELIONATO
A investigação foi iniciada após denúncias que apontavam aumento injustificado no valor das corridas na região, sem a ocorrência de fatores que justificassem a elevação das tarifas, como a realização de grandes eventos ou grande fluxo de passageiros.
O suspeito foi autuado pelo crime de estelionato, e as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar os demais envolvidos, bem como aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo.