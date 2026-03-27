Casal de empresários tem carga de R$ 60 mil furtada durante mudança do PR para o CE

Um casal de empresários cearenses que morava no Paraná foi vítima de um golpe de estelionato após ter toda a carga furtada durante a mudança da cidade de Araucaria (PR) para a capital Fortaleza (CE) em fevereiro. Todo o prejuízo é calculado no valor de R$ 60 mil.

Itens como geladeira, máquina de lavar, cama de casal e de solteiro, televisão, mesas, itens de decoração de alto valor, roupas, brinquedos e até documentos pessoais foram levados.

As vítimas apontam como suspeito do crime Allan Júnior Fernandes, da A & E Transportes e Cargas. Nem o homem nem a empresa foram localizados pelo Diário do Nordeste.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que o caso foi transferido para a Polícia Civil do Paraná (PCPR), onde ocorreu o crime. A reportagem solicitou à PCPR informações sobre o andamento das investigações e os antecedentes criminais de Allan Júnior Fernandes. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

Boletim de ocorrência

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo casal Thiago Veloso e Andréa Veloso, empresários do ramo de eventos, no dia 24 de março, na Polícia Civil do Ceará.

Conforme relatado no documento, a carga foi entregue a Allan no município de Araucaria, onde Thiago e Andréa moravam, no dia 18 de fevereiro, e tinha como destino Fortaleza. A mudança foi feita por intermédio de José Costa, da empresa Costa Rica Mudanças, e custou R$ 3 mil, quantia paga via Pix.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Andréa afirmou que o prejuízo foi muito além do financeiro e trouxe impactos psicológicos para toda a família.

"Ficamos tão desolados, que a sensação que tivemos não queremos que ninguém sinta. Quando meu marido viu a foto dele no computador, ficou desesperado e chorando muito", conta a empresária.

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Enquanto a família retornava para Fortaleza de carro, o suspeito foi "ganhando tempo", relata Andréa. O casal chegou a fazer ligações de vídeo com Allan, mas ele demorava a responder, até que desativou o WhatsApp e não atendia mais as ligações.

"Primeiro ele alegou que o caminhão tinha quebrado e estava esperando uma peça de São Paulo, depois, disse que estava na Bahia", relembra a empreendedora. Segundo Andréa, no último contato, Allan alegou que estava a 300 km de Fortaleza.

A desconfiança sobre a entrega do serviço foi crescendo, e as suspeitas se confirmaram quando Andréa fez uma pesquisa com o nome de Allan Júnior Fernandes na internet e descobriu os antecedentes de estelionato.

"É uma quadrilha que atua no Paraná. Ele já fez várias vítimas no Brasil todo. A gente está sem chão, porque ele levou tudo que a gente tinha. Eu não tenho uma colher para colocar dentro de casa. Ele só não levou a nossa fé e a nossa família", desabafa a empresária.