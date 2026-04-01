PF deflagra operações de combate ao abuso sexual infantil no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou no Ceará, nesta quarta-feira (1º), duas operações visando a repressão de crimes relacionados ao armazenamento, compartilhamento e acesso a material de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Denominadas Operação Inocência Protegida XVI e Operação Inocência Protegida XVII, as ações foram deflagradas nos municípios de Eusébio e Camocim, respectivamente.

Segundo a PF, a investigação identificou que o alvo do Eusébio participava de um grupo de aplicativo de mensagens voltado ao compartilhamento de material de abuso sexual infantil. Ele foi preso em flagrante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão após os policiais encontrarem os arquivos em seu celular.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em Camocim, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial para identificação dos responsáveis, pois os equipamentos e a rede de internet eram de uso compartilhado.

A apuração em Camocim teve início a partir de informações encaminhadas por uma organização não governamental, que identificou a disponibilização, em plataforma de armazenamento em nuvem, de uma pasta contendo centenas de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

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Crimes previstos no ECA

Ainda conforme a PF, os investigados poderão responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Polícia Federal reforça que o armazenamento, o compartilhamento e até mesmo o simples acesso a esse tipo de material configuram crime grave, que contribui diretamente para a perpetuação da violência contra crianças e adolescentes.

As investigações seguem em andamento na tentativa de identificar outros envolvidos nos crimes, e para a adoção de novas medidas.