Faccionado suspeito de sequestrar entregador em Caucaia é preso em flat no Meireles

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de participar do sequestro de um motociclista de aplicativo registrado em Caucaia. Ele foi preso em um flat, no bairro Meireles, Fortaleza, na segunda-feira (30), dezesseis dias após o crime.

Membro de uma facção criminosa paulista, o suspeito é apontado como mandante do crime registrado no último dia 14 de março, contra a vítima, que tinha 24 anos e antecedentes por tráfico de drogas. No imóvel em que foi localizado, drogas e munições foram localizadas.

“O capturado já responde por integrar organização criminosa, três crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de arma de fogo, roubo e corrupção ativa”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Ainda de acordo com a pasta, durante a ação, uma mulher, de 26 anos, com passagens por tráfico e associação para o tráfico e receptação, que estava com o homem também foi presa.

“Ambos foram conduzidos para a unidade policial, onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Além dessas autuações, o homem também foi autuado na nova lei de integrar organização criminosa, resistência e receptação”.

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OUTROS CAPTURADOS

Relacionadas ao crime de sequestro contra o entregador, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) também prendeu outras quatro pessoas desde o registro da ação criminosa.

Uma mulher, de 25 anos, foi presa no último dia 26 de março em posse de um aparelho celular da vítima.

A captura foi realizada no bairro Araturi, em Caucaia. Ela foi autuada por receptação, organização criminosa e resistência.

Já entre os dias 17 e 18 de março, outros dois homens e uma mulher, também foram capturados por suspeita de relação com o crime de extorsão mediante sequestro contra a vítima, um homem de 24 anos com antecedentes por tráfico de drogas.