Suspeito de tentativa de chacina em Fortaleza é preso pela Polícia Civil

Um homem suspeito de participação em uma tentativa de chacina que deixou dois mortos e três feridos no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, foi preso em uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A captura ocorreu na manhã desta quinta-feira (2) no município de Beberibe, após a investigação apontar que o alvo estava escondido em uma residência no distrito de Parajuru.

A ação policial foi coordenada por agentes de segurança do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Além de ser apontado como autor da tentativa de chacina ocorrida em 8 de março, o homem de 21 anos é acusado de outro crime de homicídio, além de integrar uma organização criminosa.

O suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto qualificado, receptação e homicídio doloso. Haviam dois mandados de prisão temporária contra ele, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE): um por organização criminosa e outro por homicídio.

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Segunda prisão

Um segundo homem, de 19 anos, também foi preso, pois estava junto ao alvo da operação policial. Com ele, foi apreendida uma sacola plástica com uma pistola calibre .40, um carregador adicional, munições do mesmo calibre e um revólver calibre .38.

Durante buscas na região, foi localizado um terceiro armamento, que era uma pistola calibre .380.

A dupla foi levada à 7ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

"Na unidade policial foi efetivado o cumprimento dos mandados de prisão em desfavor do homem de 21 anos, bem como foi autuado em flagrante pelos crimes de associação criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já para o homem de 19 anos, além dos dois crimes citados, ele também foi autuado pelo crime de receptação. Após os procedimentos, os dois suspeitos foram colocados à disposição do Poder Judiciário", informou a PCCE.