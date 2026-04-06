Homem é preso após assalto na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na tarde da última sexta-feira (4), suspeito de roubo contra um casal na Beira Mar de Fortaleza.

As vítimas estavam na faixa de areia, quando foram abordadas pelo homem, que os ameaçou com uma faca. Após subtrair os pertences do casal, o suspeito fugiu de bicicleta.

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foram acionados e localizaram o suspeito descrito pelas vítimas no cruzamento da Avenida Abolição com a Rua Manuel Jesuíno. Ele resistiu à abordagem, mas foi contido pelos policiais.

Veja também Segurança Homem acusado de 'stalkear' e ameaçar adolescente no Ceará é solto em audiência de custódia Segurança Justiça decreta prisão de membros do CV acusados de executar homem em mangue e expulsar moradores

Objetos apreendidos

Os militares apreenderam a faca utilizada no crime, além de aparelhos celulares, bijuterias e dinheiro em espécie. Uma das vítimas reconheceu o seu celular entre os aparelhos apreendidos.

Segundo a PMCE, os demais itens tiveram a origem apurada durante os procedimentos policiais.

O suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado por roubo qualificado, resistência e desobediência. Após os procedimentos, ele foi colocado à disposição da Justiça.