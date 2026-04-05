Homem acusado de 'stalkear' e ameaçar adolescente no Ceará é solto em audiência de custódia

Suspeito de “stalkear” e ameaçar uma adolescente de 17 anos, um homem teve a liberdade concedida nesse sábado (4), após audiência de custódia. Identificado como Gustavo César, de 47 anos, ele havia sido preso em flagrante na última sexta-feira (3), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), uma denúncia motivou a prisão do suspeito. Ele foi autuado pelos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica no contexto da violência doméstica e familiar, corrupção de menores e produção e compartilhamento de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes.

O Diário do Nordeste não localizou a defesa de Gustavo César. O espaço segue aberto para manifestação.

No entanto, Gustavo responderá em liberdade após a decisão da juíza Marileda Frota Angelim Timbo, plantonista da Comarca de Fortaleza. “Anoto, por oportuno, que a existência dos crimes em tela, não se mostra, por si só, suficiente para fundamentar a imposição de medida tão gravosa e excepcional como a custódia cautelar”, analisou a magistrada.

Com isso, a juíza optou por impor as seguintes medidas cautelares a Gustavo:

Comparecimento mensal na sede da Central de Alternativas Penais, com o objetivo de informar e justificar suas atividades, além de orientação psicossocial; Recolhimento domiciliar das 18 às 08 horas, com uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento.

Além disso, a juíza condicionou a liberdade à disponibilização do “botão de pânico” para a vítima. O dispositivo pode ser acionado para emitir alerta à polícia em caso de ameaça ou de violação de direitos.

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PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA

Informações da PCCE dão conta que o suspeito ameaçava a adolescente por meio de conversa em um aplicativo de mensagens. Ele teria utilizado imagens íntimas da própria jovem para intimidá-la.

A partir da denúncia, os policiais civis realizaram diligências e localizaram o suspeito em um imóvel em Aquiraz. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado pelos crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica, configurando o possível “stalker”.