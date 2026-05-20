Grupo faz família de influenciadora refém e rouba R$ 50 mil de mercadorias em Horizonte

Uma influenciadora digital, o marido dela e a filha do casal, de apenas 3 anos, viveram momentos de tensão ao serem feitos reféns por criminosos dentro da própria casa, no município de Horizonte (CE). Segundo informações divulgadas pela TV Verdes Mares, o grupo invadiu a residência da família após monitorar a rotina das vítimas e roubou cerca de R$ 50 mil em mercadorias, além de obrigar os moradores a realizarem transferências via Pix.

O crime aconteceu na última sexta-feira (15) e, de acordo com o relato da vítima à emissora, os criminosos renderam a família no momento em que eles chegavam em casa após saírem da loja da qual são proprietários. O casal e a criança permaneceram cerca de três horas sob ameaça dentro da residência.

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Homens presos no Passaré

As investigações da Polícia Civil levaram à prisão de três suspeitos em um condomínio localizado no bairro Passaré, em Fortaleza. Dois homens e uma mulher foram detidos durante operação realizada nessa terça-feira (19).

Ainda segundo a Polícia, um quarto suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes. Ele teria pulado do quinto andar do prédio, sofrido múltiplas fraturas e sido encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permanece internado sob escolta policial.

Abalada emocionalmente, a influenciadora preferiu não se identificar nem gravar entrevista por medo de represálias. Ela contou que, após o crime, a família percebeu pelas câmeras de segurança que vinha sendo monitorada há alguns dias pelo grupo criminoso. Um dos veículos apreendidos pela Polícia apareceria nas imagens registradas pela residência.

Os investigados foram autuados por:

roubo majorado;

extorsão mediante sequestro;

associação criminosa

A Polícia apura agora a participação de outras pessoas, já que a suspeita é de que o crime tenha sido cometido por uma quadrilha especializada em monitorar vítimas antes das ações criminosas.

As investigações também apontam que os suspeitos seriam naturais do Pará. A Polícia tenta descobrir se o grupo já atuava no Ceará há algum tempo ou se veio ao Estado especificamente para cometer crimes na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza.