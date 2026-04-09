MPCE pede que líder do CV aliado de 'Skidum' seja transferido para presídio de segurança máxima

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu à Justiça Estadual que Lucas Lima de Almeida, o 'Coiote', apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) com proximidade do chamado "alto escalão" da organização, seja transferido para o presídio de segurança máxima. O acusado foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no último dia 24 de janeiro, quando veio do Rio de Janeiro para Jericoacoara, e seria aliado de um dos homens mais procurados e perigosos do Ceará, Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum'.

A solicitação de transferência é motivada por um Relatório de Inteligência da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), que aponta a "elevada periculosidade e reconhecida liderança" de 'Coiote'. O documento, obtido pelo Diário do Nordeste, foi enviado ao MP do Ceará em 2 de fevereiro.

Atualmente, ele está recolhido na Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3), e a transferência é vista pela SAP como "indispensável à preservação da ordem, da segurança institucional e da disciplina no sistema prisional".

O pedido à Justiça cearense foi feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) no último dia 9 de fevereiro. O Poder Judiciário tomou ciência da intimação em 13 de fevereiro, segundo os autos processuais.

Durante análise do caso, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas oficiou a Corregedoria dos Presídios de Fortaleza, no dia 31 de março, para fosse seja informada a existência, ou não, de vaga na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima). Ainda não houve atualização no processo.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento à defesa do preso, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Histórico criminal extenso

Aos 25 anos, a ficha criminal de Lucas é extensa. e o primeiro registro, de acordo com relatório da SAP, é de janeiro de 2017, quando ele participou do roubo a casa de um tio na zona rural do município de Pindoroteama (CE), levando um carro, uma TV e R$ 500.

Desde então, ele evoluiu para crimes mais graves, como o assassinato de Denilson de Lima Bandeira, morto em fevereiro de 2021 no contexto de disputas internas do CV. 'Coiote' teria sido induzido ao erro pelo autor intelecutal do homicídio, Jorge Luiz da Silva Câmara, ao ser informado falsamente que a vítima era informamente da polícia.

Conforme relatórios policiais, a análise de celulares apreendidos em operações mostram a efetiva participação de Lucas em diversas atividades de suporte à organização criminosa. Ele era integrante de grupos de WhatsApp que, por exemplo, monitoravam desafetos de outras facções e policiais, comercializavam armas e munições e planejavam execuções.

A prisão de Lucas em Jericoacoara aconteceu meses após ele decidir retornar ao Ceará devido à megaoperação policial contra o CV nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou centenas de mortos em outubro de 2025. Uma das vítimas foi o primo dele, o cearense Luan Carlos Marcolino de Alcântara, conhecido como 'Tubarão'. Luan era líder do crime no bairro Carlito Pamplona e adjacências.

Uma denúncia do MPCE enviada à Justiça Estadual em setembro de 2025 revelou que Lucas tem um irmão gêmeo, Mateus Lima de Almeida, o 'Irmão Coiote', que também integra o CV e pratica crimes na região do Pirambu. Os gêmeos foram denunciados juntos.

Aliado do alto escalão do CV

O pedido do MP do Ceará destaca que 'Coiote' deve ser transferido à segurança máxima também por atuar como intermediário no tráfico de drogas entre as lideranças do alto escalão do CV e comerciantes locais. Ele também seria reponsável por fornecer orientações sobre aquisição de armamentos e disputa de territórios.

'Coiote' é apontado como homem de confiança de 'Skidum', principal chefe do CV no Grande Pirambu, em Fortaleza. O criminoso está na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) há anos.

Outros criminosos que exercem papel de liderança na facção de origem carioca também figuram entre os Mais Procurados do Ceará são:

Jose Mario Pires Magalhães, o 'ZM',

Airton de Mesquita, o 'Airton da Conquista',

Anastácio Pereira Paiva, o 'Doze',

Leilson Sousa da Silva, o 'Tarta/Lele/General',

João Vitor dos Santos, o 'Adidas',

Jangledson de Oliveira, o 'Nem'.

Há informações que 'Skidum' pode estar escondido no Rio de Janeiro, onde nasceu o Comando Vermelho. Lucas teria feito diversas viagens entre o Ceará e o RJ para encontrar com 'Skidum' e outras lideranças.

"Lucas Lima de Almeida viajou para o Estado do Rio de Janeiro, reduto dos criminosos mais procurados do Estado do Ceará, permanecendo na companhia de diversos criminosos cearenses de altíssima periculosidade e com reconhecido fator de liderança negativa da organização criminosa Comando Vermelho (CV)", aponta relatório de inteligência da SAP.

O homem foi visto em fotos ao lado de 'Skidum', Lucas Flávio de Sousa Ferreira, o 'Modinha', que já se encontra recolhido na UP-Máxima do Ceará, e Jederson Gomes de Oliveira, que atende pelas alcunhas 'Panamá', 'Pequeno' ou 'Charada', que está foragido no Estado do Rio de Janeiro.