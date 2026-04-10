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Policial militar passa mal e morre durante treinamento do Raio, em Fortaleza

Foi aberto procedimento administrativo para apuração das circunstâncias do fato.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Segurança
Montagem com fotos dos policial militar.
Legenda: O soldado ingressou na corporação em 21 de fevereiro de 2024.
Foto: Redes sociais.

O soldado Evandro Jordson de Sousa Marques, 28 anos, morreu nesta quinta-feira (9), após passar mal durante o Curso Especial de Policiamento com Motocicletas (CEMP), em Fortaleza, segundo a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE).

O militar foi prontamente socorrido e encaminhado à unidade hospitalar, mas não resistiu, ainda conforme a nota da entidade.

“A Aesp esclarece que foi aberto procedimento administrativo para apuração das circunstâncias do fato. A Academia se solidariza com familiares, amigos e colegas de farda, reconhecendo os serviços prestados do militar à segurança pública do Ceará”, expressa ainda o comunicado.

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SOBRE EVANDRO

O soldado J. Marques ingressou na corporação em 21 de fevereiro de 2024 e, atualmente, desempenhava seu trabalho na cidade de Itapipoca, onde estava lotado na 1ª Companhia do 11° Batalhão da Polícia Militar.

‘IRMÃO DE FARDA’

Em publicação nas redes sociais, o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) da PMCE lamentou a morte do soldado.

“Hoje nos despedimos, com profundo pesar, de um jovem policial que partiu de forma prematura. Mais do que um aluno, perdemos um irmão de farda, alguém que escolheu o caminho da coragem, do serviço e da proteção à sociedade. Sua dedicação, disciplina e vontade de servir permanecerão como exemplo para todos nós”, diz a nota de pesar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) também lamentou a morte do agente e afirmou reconhecer os seus relevantes serviços prestados à sociedade cearense e estendeu sua manifestação de força e pesar aos familiares, amigos e colegas que trabalharam com ele.

“Um policial jovem, disciplinado, comprometido com o serviço e com a família, estava feliz e ansioso para fazer o curso do Raio. Um excelente Policial Militar! Na verdade, estou sem palavras para expressar tamanha perda.” Capitão Fábio, comandante do policial militar.

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) também lamentou o falecimento do soldado: “Conhecido honrosamente como Eterno 05, o policial ingressou nas fileiras da Gloriosa em 21 de fevereiro de 2024 e prestou relevantes serviços à sociedade cearense”.

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