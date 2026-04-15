Polícia desativa laboratório de drogas e apreende quase 40 kg de entorpecentes em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 39,7 kg de drogas e desativou um imóvel utilizado como laboratório clandestino para manipulação e armazenamento de entorpecentes, na última segunda-feira (13), em Sobral, interior do Estado. Um suspeito foi preso.

A ação foi realizada por uma equipe de motopatrulhamento, com apoio do serviço de inteligência do 3º Batalhão da PMCE. A partir de informações levantadas, os policiais chegaram ao imóvel, onde também foram apreendidos munições, uma espingarda calibre 12 e insumos utilizados para o preparo das drogas.

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Drogas apreendidas

Segundo levantamento da PMCE, foram apreendidos 20,19 quilos de maconha, 4,65 quilos de skank, 600 gramas de haxixe e 13,26 quilos de cocaína.

Também foram encontrados e apreendidos 23 potes de creatina, 1,38 litro de lidocaína e 1,05 litro de fentanila, substâncias comumente utilizadas na preparação e adulteração de entorpecentes.

O suspeito localizado no imóvel foi conduzido à delegacia de Polícia Civil da área, onde onde foi lavrado o procedimento cabível.