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Suspeito de violência doméstica é preso ao descumprir medida protetiva em Maracanaú

O homem foi autuado pelos crimes de violência doméstica e resistência.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Segurança
Foto do momento da prisão do suspeito em Maracanaú.
Legenda: Suspeito ofereceu resistência à PMCE.
Foto: WhatsApp / Diário do Nordeste.

Um homem de 47 anos, não identificado formalmente, foi preso nesta terça-feira (14) após descumprir medida protetiva e violar a residência de uma mulher, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

O homem também é suspeito de violência doméstica e familiar contra a vítima que morava na residência alvo da ação.

Durante a ação, ele ofereceu resistência à PMCE, mas foi rendido e conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Maracanaú.

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Na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), ele foi autuado pelos crimes de violência doméstica e resistência.

Em imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, é possível ver algumas viaturas e vários agentes da polícia tentando controlar o suspeito.

Populares relataram que o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria ido até a residência da vítima para matá-la.

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