Elmano autoriza convocação de 2,6 mil aprovados em concursos para forças de segurança no CE
Segundo governador do estado, convocação terá início neste mês de abril.
Mais de dois mil aprovados em concursos para as forças de segurança no Ceará serão convocados a partir deste mês de abril, segundo anúncio do governador do estado, Elmano de Freitas, feito em publicação nesta quarta-feira (15). Ao todo, 2.618 profissionais iniciarão a formação.
A convocação, apontou Elmano, deve garantir o total de cinco mil profissionais de segurança na atual gestão.
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"Nós chamaremos 100 delegados imediatamente para podermos dar posse ainda na primeira quinzena de maio", reforçou o governador.
Confira abaixo a quantidade de profissionais convocados:
Polícia Civil: 850 profissionais
- 100 delegados
- 750 oficiais investigadores
Corpo de Bombeiros Militar: 250 profissionais
- 200 soldados
- 50 oficiais
Polícia Militar do Estado do Ceará: 1.518 soldados
No mesmo comunicado, Elmano de Freitas ainda citou a convocação, também nos próximos dias, de profissionais aprovados em concurso para a Polícia Penal do Ceará.