Elmano autoriza convocação de 2,6 mil aprovados em concursos para forças de segurança no CE

Mais de dois mil aprovados em concursos para as forças de segurança no Ceará serão convocados a partir deste mês de abril, segundo anúncio do governador do estado, Elmano de Freitas, feito em publicação nesta quarta-feira (15). Ao todo, 2.618 profissionais iniciarão a formação.

A convocação, apontou Elmano, deve garantir o total de cinco mil profissionais de segurança na atual gestão.

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"Nós chamaremos 100 delegados imediatamente para podermos dar posse ainda na primeira quinzena de maio", reforçou o governador.

Confira abaixo a quantidade de profissionais convocados:

Polícia Civil: 850 profissionais

100 delegados

750 oficiais investigadores

Corpo de Bombeiros Militar: 250 profissionais

200 soldados

50 oficiais

Polícia Militar do Estado do Ceará: 1.518 soldados

No mesmo comunicado, Elmano de Freitas ainda citou a convocação, também nos próximos dias, de profissionais aprovados em concurso para a Polícia Penal do Ceará.