Após 10 anos foragido na Europa, suspeito de estuprar enteada no DF é preso no CE

Um homem de 66 anos foi preso nessa segunda-feira (13), na zona rural de Ipaporanga, no Interior do Ceará, suspeito de estuprar a própria enteada. Segundo as investigações, Raimundo Nonato Alves da Silva, natural de Crateús, cometeu o crime cerca de dez anos atrás, no Distrito Federal, quando a jovem tinha apenas 9 anos de idade.

O caso aconteceu entre 2014 e 2015 na região de Taguatinga, no DF, mas só foi denunciado em 2016. À época, logo após prestar depoimento, o indivíduo fugiu do Brasil e estabeleceu residência em Portugal, "com claro intuito de não responder ao processo em seu desfavor", segundo a Polícia Civil do Distrito Federal.

Em janeiro deste ano, porém, o setor de inteligência da polícia do DF identificou que ele desembarcou em Fortaleza e informou às forças de segurança do Ceará, que localizaram o suspeito em Ipaporanga e cumpriram o mandado de prisão preventiva que havia contra ele.

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Prisão do suspeito

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

Conforme o Código Penal, o crime é passível de de oito a 15 anos de prisão.