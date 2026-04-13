Forças de segurança prendem oito pessoas em Sobral e Meruoca
Operações resultaram na captura de seis adultos e dois adolescentes envolvidos em crimes e organizações criminosas.
As forças de segurança do Ceará realizaram uma série de ações para combater crimes nas cidades de Sobral e Meruoca, localizadas no interior norte do estado. Ao todo, oito pessoas foram capturadas, sendo seis adultos presos e dois adolescentes apreendidos, entre quarta-feira (8) e sexta-feira (10).
Entre as capturas, está a de uma mulher de 34 anos em Tauá, na última quarta-feira (8). Ela estava em um ônibus que vinha do Rio de Janeiro e possuía um mandado de prisão em aberto por integrar uma organização criminosa.
Em Meruoca, a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos suspeito de atacar um estabelecimento comercial. Com ele, os policiais apreenderam um revólver, uma pistola e munições.
Além disso, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Civil, investigados por incendiar um comércio na mesma cidade a mando de um grupo criminoso.
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A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco-Norte) também prendeu quatro homens, com idades entre 28 e 49 anos. Eles foram autuados em flagrante por fazer parte de uma organização criminosa de origem carioca.
Durante a abordagem, celulares e outros materiais que ajudarão na continuidade das investigações foram recolhidos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), todos os detidos foram levados para unidades policiais da região e agora estão à disposição da Justiça.