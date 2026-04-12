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Quinto suspeito de matar secretário em São Luís do Curu é preso pela Polícia Civil

Captura ocorreu na tarde de sábado (11); suspeito tem 27 anos e possui passagens por tráfico ilícito de drogas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto do Quarto secretário em São Luís do Curu.
Legenda: O gestor foi morto a tiros no dia 19 de março, no Centro do município.
Foto: Instagram/TVM.

Um homem de 27 anos foi preso, na tarde de sábado (11), suspeito de envolvimento na morte do secretário de Administração de São Luís do Curu, Ricardo Abreu Barroso, de 64 anos. O crime ocorreu no dia 19 de março e, até agora, cinco pessoas já foram capturadas.

O suspeito foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no município de São Luís do Curu. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ele possui passagens por tráfico ilícito de drogas.

Após a captura, o homem foi levado a uma unidade da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça.

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Ainda de acordo com a polícia, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) havia expedido um mandado de prisão temporária contra o suspeito após representação da autoridade policial responsável pela investigação.

As investigações apontam que o homem teria deixado a cidade logo após o crime. No entanto, ele foi localizado e capturado por equipes da 4ª Delegacia Seccional da Região Metropolitana, que seguem apurando o caso.

Quatro pisões anteriores

Antes desta prisão mais recente, quatro suspeitos já haviam sido detidos até a última sexta-feira (10).

No dia 20 de março, duas mulheres de 24 anos foram presas. Elas são apontadas como integrantes de um grupo criminoso e seriam responsáveis por monitorar e repassar informações sobre a vítima aos executores do crime.

No dia 23 do mesmo mês, Paulo Vitor do Nascimento, de 24 anos, foi preso pelo mesmo motivo ao ser encontrado na cidade de Barreiras, no Interior da Bahia.

A quarta captura ocorreu no dia 10 de abril. Um homem de 30 anos foi preso  preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no município de São Luís do Curu.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

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